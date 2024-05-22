الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. إصابة 13 فى حادث تصادم سيارة نقل وملاكى فى الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصيب 13 شخصًا في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي، على طريق طناح المنصورة، بمحافظة  الدقهلية، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي، على طريق طناح المنصورة، أمام قرية الشناوي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين إصابة 13 شخصًا، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقلهم لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وهم:
محمد عابد عبدالفتاح أبوزيد 17 سنة ميت محمود كسر بالذراع اليمنى وكسر بالساق اليمنى، وأدهم طه حسين على عمر 12 سنة ميت محمود كسر بالذراع اليمنى وكسر بالساق اليمنى، ومحمد على المتولى عوض 38 سنة ميت محمود جرح قطعى بالجبهة، ومحمد السيد خفاجى السيد 16 سنة ميت محمود كسر بالساق اليمنى، وعمر رضا محمد المتولى 14 سنة ميت محمود كسر بالعمود الفقرى، وحمادة إبراهيم محمد عبدالحميد 13 سنة ميت محمود خلع بالكتف اليمنى، وإبراهيم الدسوقى السيد موسى 16 سنة ميت محمود كسر بالحوض، وخالد محمد خالد صابر ٣٥ سنة ميت محمود جرح بالحاجب الأيسر واشتباه كسر بالذراع اليسرى، وإبراهيم محمد إبراهيم حسن ٢٠ سنة من ميت محمود نزيف بالأنف واشتباه كسر بالفك السفلي، ومحمد أحمد طه إبراهيم ٢٣ سنة اشتباه كسر بالذراع اليسرى والساق اليمني، وأحمد عبدالله سيد أحمد وهدان 70 سنة طناح كدمات متفرقة بالجسم، وخالد السادات إسحاق حسن محمد 22 سنة ميت محمود اشتباه كسر بالساق اليمنى وجرح قطعى بالوجه، ومحمد حمادة محمد عبدالحميد 9 سنوات ميت محمود نزيف من الأنف.

حادث تصادم طريق طناح المنصورة محافظة الدقهلية الدقهلية

مواد متعلقة

إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم بالدقهلية

جامعة المنصورة تفوز بالمركز الأول في مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"

مصرع شخص فى حادث تصادم بالدقهلية

لمواجهة التدخين والإدمان.. تنفيذ "انت أقوى من المخدرات" بغرب المنصورة

ختام أعمال الدورة التدريبية على أعمال مكافحة الجذام بالدقهلية (صور)

محافظ الدقهلية: حملات للتوعية بضرورة الذبح داخل المجازر

إنقاذ "مشرد" بلا مأوى وإيداعه إحدى دور الرعاية بالمنصورة

محافظ الدقهلية: حريصون على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

عاجل| احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

أخيرًا.. "سفاح الإسماعيلية" إلى طبلية عشماوى.. محطات أبشع جريمة قتل فى "عروس القناة"

"البترول" تُعلن كشفين جديدين بالبحر المتوسط.. و"شل" تضخ استثمارات إضافية بمصر

3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين رسميا اعتبارا من 28 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

صور

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

فريق عمل مسلسل "صدفة" فى ضيافة "الدستور"

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

محطة تل أبيب

المزيد

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة

229 يومًا للعدوان.. الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية