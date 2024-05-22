بالأسماء.. إصابة 13 فى حادث تصادم سيارة نقل وملاكى فى الدقهلية

أصيب 13 شخصًا في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي، على طريق طناح المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي، على طريق طناح المنصورة، أمام قرية الشناوي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين إصابة 13 شخصًا، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقلهم لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وهم:

محمد عابد عبدالفتاح أبوزيد 17 سنة ميت محمود كسر بالذراع اليمنى وكسر بالساق اليمنى، وأدهم طه حسين على عمر 12 سنة ميت محمود كسر بالذراع اليمنى وكسر بالساق اليمنى، ومحمد على المتولى عوض 38 سنة ميت محمود جرح قطعى بالجبهة، ومحمد السيد خفاجى السيد 16 سنة ميت محمود كسر بالساق اليمنى، وعمر رضا محمد المتولى 14 سنة ميت محمود كسر بالعمود الفقرى، وحمادة إبراهيم محمد عبدالحميد 13 سنة ميت محمود خلع بالكتف اليمنى، وإبراهيم الدسوقى السيد موسى 16 سنة ميت محمود كسر بالحوض، وخالد محمد خالد صابر ٣٥ سنة ميت محمود جرح بالحاجب الأيسر واشتباه كسر بالذراع اليسرى، وإبراهيم محمد إبراهيم حسن ٢٠ سنة من ميت محمود نزيف بالأنف واشتباه كسر بالفك السفلي، ومحمد أحمد طه إبراهيم ٢٣ سنة اشتباه كسر بالذراع اليسرى والساق اليمني، وأحمد عبدالله سيد أحمد وهدان 70 سنة طناح كدمات متفرقة بالجسم، وخالد السادات إسحاق حسن محمد 22 سنة ميت محمود اشتباه كسر بالساق اليمنى وجرح قطعى بالوجه، ومحمد حمادة محمد عبدالحميد 9 سنوات ميت محمود نزيف من الأنف.