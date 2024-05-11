اليوم الـ218 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يوسع غاراته على مختلف مناطق غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ218 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن إسرائيل وسعت عدوانها بشكل متزامن في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث واصلت آلتها العسكرية حتى فجر اليوم السبت، استهداف منازل وتجمعات النازحين وشوارع في مخيمي المغازي والنصيرات، ومنطقة الزوايدة ومدينة غزة وسط القطاع ومخيم جباليا ومنقطة الشيخ زايد وبيت لاهيا شمال القطاع، بالتزامن مع تكثيف القصف على خان يونس وشرق رفح جنوب القطاع واستمرار اجتياحها بريًا لليوم الخامس على التوالي؛ ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وسقوط عشرات الجرحى، وسط استمرار النزوح القسري من رفح جنوب القطاع.

ارتفاع الحصيلة إلى 34934 شهيدًا

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، مساء الأربعاء، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدًا و58 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 34934 شهداء و78572 مصابًا، في حصيلة غير نهائية منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أشارت الوزارة إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وذكرت الوزارة أن قوات الاحتلال تنفذ إبادة جماعية جديدة بإغلاق المعابر ومنع الدخول والخروج منها وخاصة سفر الجرحى والمرضى ودخول مساعدات الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية