الجارديان: إسرائيل تحاول استرضاء واشنطن قبل جولة بلينكن في الشرق الأوسط

قالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها، إن إسرائيل تحاول استرضاء واشنطن بينما تريد الاخيرة تريد تنازلات من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف مؤقت لاطلاق النار لادخال المزيد من المساعدات الانسانية لقطاع غزة بالتزامن مع جولة وزير الخارجية الأمريكية أنتوي بلينكن إلى الشرق الأوسط للمرة الرابعة منذ بدء الحرب.

بلينكن في الشرق الأوسط

وأوضحت الجارديان، أن إسرائيل تحاول استرضاء الولايات المتحدة بمقترحات بشأن غزة بينما يتوجه وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط.

وتابعت الجارديان أن المسؤولين الإسرائيليين يسعون لتجنب الإحباط المتزايد في واشنطن في الفترة التي تسبق اجتماعًا قد يكون صعبًا بين كبير الدبلوماسيين الأمريكيين وبنيامين نتنياهو من خلال تقديم سلسلة من المقترحات السياسية بشأن غزة التي يقول النقاد إنها تفتقر إلى التفاصيل أو الالتزام.

وقد عرضت الولايات المتحدة دعما قويا لإسرائيل منذ اندلاع حربها مع حماس قبل ثلاثة أشهر، لكنها حريصة على الحصول على بعض التنازلات من نتنياهو لخفض التوترات الإقليمية والمساعدة في تجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

ووصل أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إلى تركيا يوم الجمعة لبدء جولة في الشرق الأوسط تستمر أسبوعا، وخلال زيارته المقبلة لإسرائيل، من المتوقع أن يمارس بلينكن ضغوطا على نتنياهو لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة، والسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى القطاع وكبح جماح وزراء اليمين المتطرف الذين دعوا إلى إعادة التوطين الجماعي للفلسطينيين – الخطاب التي أدانتها الولايات المتحدة ووصفتها بأنها تحريضية وغير مسؤولة.

اليوم التالي في غزة

وقالت الجارديان، إن نتنياهو أثار غضب واشنطن برفضه حتى الآن المشاركة في أي تخطيط تفصيلي لحكم غزة عندما ينتهي الهجوم العسكري الإسرائيلي ورفض الخيارات المفضلة للولايات المتحدة.

وفي الأيام الأخيرة، سارع كبار الوزراء الإسرائيليين إلى تقديم بعض مقترحات ما بعد الحرب وتكرار الوعود السابقة بأن الجيش الإسرائيلي سوف ينتقل إلى تكتيكات أقل تكلفة بالنسبة للمدنيين.

ويوم الخميس، اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة، لكن مع وجود هيئة فلسطينية غير محددة بتوجيه إسرائيلي تدير الإدارة اليومية، وتتولى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميون مسؤولية إعادة إعمار القطاع.

وبموجب خطة يوآف جالانت وزير الدفاع، فإن الهجوم الإسرائيلي على غزة سيستمر حتى يتم إطلاق سراح الافرد الذين تم احتجازهم خلال عملية طوفان الأقصى بقيادة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، وتفكيك "القدرات العسكرية والحكومية" لحماس.

وبعد ذلك، تبدأ مرحلة جديدة تتولى خلالها هيئات فلسطينية غير محددة ــ على ما يبدو موظفون حكوميون محليون أو زعماء مجتمعيون ــ حكم المنطقة.

مع ذلك، لاحظ المراقبون الإسرائيليون أن مقترحات جالانت ليست سياسة رسمية، ولم يتم تقديمها بعد إلى وزراء آخرين ومن غير المرجح أن تنجح.