"هنية": نأمل أن تساهم زيارة بلينكن بالمنطقة فى إنهاء العدوان على غزة

قال رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، إنه يأمل أن تركز زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط على إنهاء العدوان في المنطقة.

وقال "هنية" في تصريح عبر تطبيق تاجرتم أوردته قناة NBC: نامل من الأخوة الدائمين في الدول العربية والإسلامية الذين سيجتمعون بالوزير الأمريكي أن ينقلوا للإدارة الأمريكية أن مستقبل منطقتنا واستقرارها مرتبط جزئيًا بقضيتنا الفلسطينية، مضيفًا أنه يأمل أن يساعد بلينكن في "إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية".

جولة بلينكن في الشرق الاوسط

و سابقًا، وصل بلينكن إلى تركيا يوم الجمعة لبدء جولة في الشرق الأوسط تستمر أسبوعًا، ومن المقرر أيضًا أن يسافر إلى اليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.

خلال زيارته المقبلة لإسرائيل، من المتوقع أن يضغط بلينكن على بنيامين نتنياهو لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة، والسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى القطاع وكبح جماح الوزراء اليمينيين المتطرفين الذين دعوا إلى إعادة توطين جماعي للفلسطينيين – وهو الخطاب الذي أدانته الولايات المتحدة ووصفته بأنه تحريضي وغير مسؤول.

وفي سياق متصل، قررت محكمة تركية اعتقال 15 شخصًا رسميًا وترحيل ثمانية آخرين يشتبه في ارتباطهم بالموساد، وكالة المخابرات الوطنية الإسرائيلية.

وذكرت قناة تي آر تي خبر الرسمية، أن السلطات التركية اعتقلت 34 شخصًا في وقت سابق من هذا الأسبوع للاشتباه في صلتهم بالموساد واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.

وحذرت تركيا إسرائيل الشهر الماضي من "عواقب وخيمة" إذا حاولت مطاردة أعضاء حماس على الأراضي التركية، وعلى عكس معظم حلفائها الغربيين وبعض الدول العربية، لا تصنف تركيا حماس على أنها منظمة إرهابية، حسبما أفادت تقارير إعلامية صادرة اليوم الجمعة اليوم.