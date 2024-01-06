السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"هنية": نأمل أن تساهم زيارة بلينكن بالمنطقة فى إنهاء العدوان على غزة

رئيس حركة حماس إسماعيل
رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

قال رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، إنه يأمل أن تركز زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط على إنهاء العدوان في المنطقة.

وقال "هنية" في تصريح عبر تطبيق تاجرتم أوردته قناة NBC: نامل من الأخوة الدائمين في الدول العربية والإسلامية الذين سيجتمعون بالوزير الأمريكي أن ينقلوا للإدارة الأمريكية أن مستقبل منطقتنا واستقرارها مرتبط جزئيًا بقضيتنا الفلسطينية، مضيفًا أنه يأمل أن يساعد بلينكن في "إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية".

جولة بلينكن في الشرق الاوسط 

txt

بعد وضعه على قوائم الاغتيالات الإسرائيلية.. معلومات عن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحماس

و سابقًا، وصل بلينكن إلى تركيا يوم الجمعة لبدء جولة في الشرق الأوسط تستمر أسبوعًا، ومن المقرر أيضًا أن يسافر إلى اليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.

خلال زيارته المقبلة لإسرائيل، من المتوقع أن يضغط بلينكن على بنيامين نتنياهو لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة، والسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى القطاع وكبح جماح الوزراء اليمينيين المتطرفين الذين دعوا إلى إعادة توطين جماعي للفلسطينيين – وهو الخطاب الذي أدانته الولايات المتحدة ووصفته بأنه تحريضي وغير مسؤول.

وفي سياق متصل، قررت محكمة تركية اعتقال 15 شخصًا رسميًا وترحيل ثمانية آخرين يشتبه في ارتباطهم بالموساد، وكالة المخابرات الوطنية الإسرائيلية.

وذكرت قناة تي آر تي خبر الرسمية، أن السلطات التركية اعتقلت 34 شخصًا في وقت سابق من هذا الأسبوع للاشتباه في صلتهم بالموساد واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.

وحذرت تركيا إسرائيل الشهر الماضي من "عواقب وخيمة" إذا حاولت مطاردة أعضاء حماس على الأراضي التركية، وعلى عكس معظم حلفائها الغربيين وبعض الدول العربية، لا تصنف تركيا حماس على أنها منظمة إرهابية، حسبما أفادت تقارير إعلامية صادرة اليوم الجمعة اليوم.

هنية حماس أنتوني بلينكن زيارة المنطقة جولة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. المخابرات الأمريكية تؤكد ضلوع "داعش- خراسان" فى هجوم إيران

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة