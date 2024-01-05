الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية.

في السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن خلاف نشب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، على خلفية منع نتنياهو رئيسي جهاز الاستخبارات "الموساد" ديفيد برنياع، وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار من حضور جلسة لحكومة الحرب.

وأوضحت القناة أن جالانت قال لنتنياهو إن منع مثل هذه اللقاءات يضر بأمن إسرائيل، في حين نفى نتنياهو وجالانت وجود مثل هذه الخلافات، وأكدا أنهما يعملان معًا من أجل تحقيق النصر في الحرب.

في السياق، قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصرالله اليوم الجمعة إن لبنان سيتعرض لمزيد من العمليات الإسرائيلية إذا لم ترد جماعته القوية المسلحة على مقتل نائب زعيم حركة حماس في بيروت.

وقُتل صالح العاروري في غارة بطائرة مُسيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء، في حادث قال محللون إنه يمكن اعتباره أيضًا رسالة إلى حزب الله بأن معاقله عرضة للهجوم.

وقال نصرالله، في ثاني خطاب تليفزيوني له خلال أقل من أسبوع بعد غياب امتد قرابة شهرين، إن حزب الله "لا يمكنه السكوت عن انتهاك بهذا المستوى".

وأضاف "هذا يعني أن لبنان كله سيصبح مكشوفًا، وكل المدن والقرى والشخصيات ستصبح مكشوفة".

وأطلق حزب الله صواريخ عبر الحدود يوم الثامن من أكتوبر دعمًا لحماس، وذلك بعد يوم واحد من تنفيذ مسلحي حماس هجومًا مميتًا على جنوب إسرائيل دفع إسرائيل لشن هجومها العسكري على قطاع غزة.