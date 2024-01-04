بعد وضعه على قوائم الاغتيالات الإسرائيلية.. معلومات عن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحماس

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن أبرز أسماء قادة حماس على قائمة الاغتيال بعد تصفية صالح العاروري وكان في مقدمتهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

من هو إسماعيل هنية "أبو العبد" الصيد الثمين بقائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

ولد هنية في 29 يناير 1963 في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

أصول أسرته ووالداه من مدينة عسقلان ولكن انتقلوا إلي مخيم الشاطئ عقب النكبة.

درس في الجامعة الإسلامية في غزة وتخرج منها عام 1987.

عمل عضوا في مجلس طلبة الجامعة الإسلامية في غزة بين عامي 1983 و1984، ثم تولى في السنة الموالية منصب رئيس مجلس الطلبة.

عمل معيدًا في الجامعة الإسلامية، ثم تولى الشؤون الإدارية بعد ذلك.

حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإسلامية عام 2009.

اعتقل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1989 لمدة ثلاث سنوات.

نٌفي إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية الفلسطينية مع مجموعة من قادة حماس، حيث قضى عامًا كاملًا في الإبعاد عام 1992.

شغل عام 1997 منصب رئيس مكتب الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة حماس، بعد إطلاق سراحه.

في ديسمبر 2005 ترأس قائمة التغيير والإصلاح التي فازت بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية عام 2006.

وشغل منصب رئيس وزراء فلسطين بعد فوز حركة حماس بأغلبية مطلقة.

شغل منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد انتخابه في شهر مايو 2017 خلفا لخالد مشعل.

استهدف هنية بثلاث محاولات اغتيال فاشلة عام 2003، و2006، وآخرها كان يوليو 2014 وأثناء معركة العصف المأكول قصفت طائرات الاحتلال منزله في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزة بعدة صواريخ أدى إلى تدمير المنزل كليا.

وأكد هنية أنَّ اغتيال الاحتلال للشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقائد الحركة في الضفة الغربية وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها، على الأراضي اللبنانية، هو عمل إرهابي، مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان، وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا.