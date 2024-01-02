إسماعيل هنية: العدو استباح كل شىء فى عدوانه على غزة بمنتهى الهمجية والوحشية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الثلاثاء: «لا يزال شعبنا بغزة يقدم أمثلة الثبات والصمود في اليوم 88 للعدوان».

وأضاف هنية في كلمة له بثتها قناة الأقصي: "شعبنا أثبت مقاومته وصموده رغم كل وجعه وآلامه نتيجة النزوح والتدمير والمجازر التي يتعرض لها".

وأكد هنية أن العدو الإسرائيلي استباح كل شيء في عدوانه على قطاع غزة بمنتهى الهمجية والوحشية، متابعًا: "شعبنا في القدس والضفة رغم التنكيل والإرهاب والاعتقالات التعسفية سيبقى عصيًا متجددًا في مقاومته".

كما أكد هنية أن كل يوم يمر يزيد من مقاومتنا قوة وصلابة وثقة بالنصر.

حرب غزة.. شهداء وجرحى في قصف على مقر جمعية الهلال الأحمر بخان يونس

واستشهد وأصيب عدد من النازحين الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف لطائرات الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طائرات الاحتلال استهدفت الطابق الثامن من مقرها في خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في صفوف النازحين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت إسرائيل في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن قواتها قتلت عشرات النشطاء في شمال قطاع غزة خلال اليوم الماضي، بينما كثفت طائراتها ودباباتها ضرباتها في جنوب القطاع الفلسطيني.

وقال سكان إن قتالًا عنيفًا يدور أيضًا في المناطق الوسطى، مشيرين إلى قصف الدبابات الإسرائيلية لأجزاء من مخيم البريج للاجئين، حسب رويترز.