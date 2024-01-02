الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بسبب حرب غزة.. "القاهرة الإخبارية" تعرض الميزانية القياسية لجيش الاحتلال في 2024

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرا تفصيلا عن ميزانية جيش الاحتلال الإسرائيلي في 2024، بعد الحرب على قطاع غزة.

وقال التقرير إن هناك إجراءات متلاحقة تتخذها حكومة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على قطاع غزة في العام الجديد، ومن ضمن هذه الإجراءات هو العمل على زيادة ميزانية الجيش بشكل غير مسبوق.

  تكاليف الحرب سترتفع بالميزانية إلى 58 مليار دولار

ففي اللحظات الاولى من عام 2024، تحدثت تقارير عن ارتفاع ميزانية الجيش الإسرائيلى لمواصلة عدوانه، وبالفعل صدر تصريح عن محافظ بنك إسرائيل حيث أكد أن تكاليف الحرب سترتفع بالميزانية إلى 58 مليار دولار في ميزانية قياسية وربما تاريخية، وهذا الرقم يتضح حجمه في ضوء ما كشف عنه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام من أن ميزانية الجيش الإسرائيلي في عام 2022، كانت نحو 23.4 مليار دولار مقارنة بـ 2023 كانت الميزانية عند نفس المستوى ولكن مع بدء العدوان خلال الأشهر الثلاثة الأخير من 2023 ارتفعت الميزانية إلى31 مليار دولار أى بما يزيد بنحو 8 مليارات دولار.

 الزيادة في ميزانية الجيش توازي حوالي مليار شيكل في اليوم الواحد بسبب الحرب

ووفقا لتصريحات رئيس شعبة الموازنة بوزارة المالية الإسرائيلية، الزيادة التي حدثت في ميزانية الجيش توازي ما يعادل مليار شيكل في اليوم الواحد وهي تكلفة الحرب، وخلال الحرب أيضا أُضيفت إلى ميزانية الجيش تكاليف تعويض 120 ألف مستوطن تم ترحيلهم من مستوطنات غلاف غزة بميزانية تبلغ 10 مليارات شيكل.

  استمرار الحرب سيكلف دولة الاحتلال مما لا يقل عن 50 مليار شيكل

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد توقعت أن استمرار الحرب سيكلف دولة الاحتلال، مما لا يقل عن 50 مليار شيكل أى ما يعادل 14 مليار دولار إضافية في 2024، وذلك بحسب وثيقة قدمتها للكنيست لكن مع إعلام بنك إسرائيل ارتفاع الميزانية إلى 58 مليار دولار فقد فاقت الميزانية جميع التوقعات.

واعتبر معهد ستيمسون للأبحاث في واشنطن، ان إسرائيل هي الأكثر إنفاقا على الجيش في الشرق الأوسط حيث تخصص له 4.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي عاشر أعلى نسبة في العالم بما يعكس عقيدتها العدوانية المتواصلة في الأرضي المحتلة وحيال جيرانها في المنطقة أيضا.

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