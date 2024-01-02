الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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صفقة جديدة.. تفاصيل مقترح حماس لتبادل الأسرى (فيديوجراف)

جريدة الدستور

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية "فيديو جراف" لمقترح "حماس" الخاص بصفقة محتجزين جديدة، وفيما يلي التفاصيل:-

  • مسئولون إسرائيليون أكدوا استعداد حماس للدخول في صفقة محتجزين جديدة.
  • مقترح حماس يشتمل على 3 مراحل.
  • كل مرحلة تتضمن وقف القتال لأكثر من شهر مقابل إطلاق سراح محتجزين.
  • بموجب الاقتراح تبدأ إسرائيل بسحب قواتها من غزة خلال المرحلة الأولى.
  • المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح قرابة 40 رهينة.
  • من المرجح أن يتم إطلاق سراح بعض السجناء الفلسطينيين.
  • من المقرر إنهاء الحرب بعد تنفيذ المرحلة الأخيرة من الاتفاق.
  • المرحلة الأخيرة تشمل إطلاق سراح الجنود المحتجزين.
  • مجلس الحرب الإسرائيلي طلب من حماس إعداد مقترح آخر أكثر قبولًا.
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