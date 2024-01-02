صفقة جديدة.. تفاصيل مقترح حماس لتبادل الأسرى (فيديوجراف)
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية "فيديو جراف" لمقترح "حماس" الخاص بصفقة محتجزين جديدة، وفيما يلي التفاصيل:-
- مسئولون إسرائيليون أكدوا استعداد حماس للدخول في صفقة محتجزين جديدة.
- مقترح حماس يشتمل على 3 مراحل.
- كل مرحلة تتضمن وقف القتال لأكثر من شهر مقابل إطلاق سراح محتجزين.
- بموجب الاقتراح تبدأ إسرائيل بسحب قواتها من غزة خلال المرحلة الأولى.
- المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح قرابة 40 رهينة.
- من المرجح أن يتم إطلاق سراح بعض السجناء الفلسطينيين.
- من المقرر إنهاء الحرب بعد تنفيذ المرحلة الأخيرة من الاتفاق.
- المرحلة الأخيرة تشمل إطلاق سراح الجنود المحتجزين.
- مجلس الحرب الإسرائيلي طلب من حماس إعداد مقترح آخر أكثر قبولًا.