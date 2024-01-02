الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العدوان الإسرائيلى على غزة يلقى بظلاله على موسم عيد الميلاد بالعراق (فيديو)

موسم عيد الميلاد
موسم عيد الميلاد بالعراق

المأساة داخل قطاع غزة يصل تأثيرها إلى قلب بغداد، هكذا صار المشهد داخل العراق الذي رفض فيه أبناء الطائفة المسيحية الاحتفال بموسم عيد الميلاد دعمًا ومؤازرة لسكان غزة.

شجرة عيد الميلاد في ساحة التحرير بوسط بغداد، التي اعتلتها الأعلام الفلسطينية، وزينتها الكوفية الفلسطينية الشهيرة، بجانبها شكل رمزي لجثامين ملفوفة في أكفان، عكست مدى الحزن الذي يخيم على موسم عيد الميلاد في العراق بعد أن بات ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة الشغل الشاغل للعراقيين.

إلغاء مظاهر الاحتفال تضامنًا مع غزة

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، حول العدوان الإسرائيلي على غزة يلقي بظلاله على موسم عيد الميلاد بالعراق.

وألغى عدد من المسيحيين في العراق مظاهر الاحتفال تضامنًا مع غزة، واختاروا أن تكون قاصرة على الصلوات والشعائر الدينية.

غزة العدوان الإسرائيلي على غزة العدوان الإسرائيلى موسم عيد الميلاد بالعراق موسم عيد الميلاد العراق

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