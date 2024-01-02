الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرب غزة.. شهداء وجرحى فى قصف على مقر جمعية الهلال الأحمر بخان يونس

مقر جمعية الهلال
مقر جمعية الهلال الأحمرالفلسطيني

استشهد وأصيب عدد من النازحين الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف لطائرات الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طائرات الاحتلال استهدفت الطابق الثامن من مقرها في خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في صفوف النازحين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت إسرائيل في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن قواتها قتلت عشرات النشطاء في شمال قطاع غزة خلال اليوم الماضي، بينما كثفت طائراتها ودباباتها ضرباتها في جنوب القطاع الفلسطيني.

وقال سكان إن قتالًا عنيفًا يدور أيضًا في المناطق الوسطى، مشيرين إلى قصف الدبابات الإسرائيلية لأجزاء من مخيم البريج للاجئين، حسب رويترز.

وذكرت وزارة الصحة في غزة إن نحو 207 فلسطينيين قتلوا وأصيب 338 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 207 فلسطينيين. 

فيما سجلت حصيلة القتلى الفلسطينيين خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر من الحرب في القطاع المحاصر، إلى أكثر من 22 ألفا والمصابين نحو 85 ألفًا آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية، حسب المصادر الصحية.

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النازحين الفلسطينيين قصف جمعية الهلال الأحمر غزة طائرات الاحتلال شهداء وجرحى

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