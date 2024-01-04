الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الثقافة بحكومة الاحتلال ينتقد دعوات زملائه للتهجير: ممكنة ولكن ليست علنًا

وزير الثقافة والرياضة
وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار

انتقد وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، تعليقات وزيري المالية والأمن القومي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين دعيا إلى الهجرة الطوعية لسكان  غزة إلى بلدان أخرى.

التهجير من الممكن مناقشته خلف الأبواب المغلقة

وقال  زوهار وفقًا لما نقلته صحيفة تايمز أوف اسرائيل: "إنه أمر غير واقعي، ومن الواضح أن المجتمع الدولي لن يقبله.. بأشياء كهذه، حتى لو كان لديك اعتقاد أو هدف كهذا، فمن الممكن مناقشتها خلف الأبواب المغلقة". 

وأضاف وزير الثقافة الإسرائيلي أنه "من الواضح أنه لا يوجد أحد في إسرائيل لن يكون سعيدًا إذا قرر سكان غزة الهجرة طوعًا إذا كانوا سعداء بالمغادرة"، لكنه يشير إلى أن مناقشة الأمر علنًا ليست واقعية إلى حد بعيد.

وتابع: "حتى لو كنا نؤمن بموضوع مثل هذا، فنحن بحاجة إلى إجراء مناقشة أعمق والتحقيق فيه قبل أن ننشره– ونرى التداعيات، ونرى ما حدث مع الأمريكيين"، في إشارة إلى إدانة الولايات المتحدة للتصريحات العلنية لسموتريتش وبن غفير التي تطالب بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

txt

استشهاد 20 فلسطينيًا إثر قصف إسرائيلى على خان يونس فى غزة

الخارجية الفلسطينية تُرحب بالموقف الفرنسي الرافض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

في سياق آخر، رحبت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية بالموقف الفرنسي الرافض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها ترحب بالموقف الفرنسي الذي يدين دعوة كل من الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة إنشاء مُستوطنات في القطاع واحتلاله.

وطالبت الوزارة بضغوط دولية "حقيقية" لوقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني "كمدخل صحيح"؛ لوقف جرائم النزوح والتهجير القسري، وحصول سكان القطاع على احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بعيدًا عن غطرسة وحصار الاحتلال.

وكانت فرنسا قد أدانت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، التي دعت إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة إنشاء مستوطنات في القطاع واحتلاله برًا. 

حكومة الاحتلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنهاء الحرب في غزة اخر اخبار الحرب في غزة الآن لإنهاء الحرب في غزة

مواد متعلقة

استقالة مسئول كبير بوزارة التعليم الأمريكية بسبب دعم واشنطن تل أبيب

للمرة الرابعة.. بلينكن يزور المنطقة اليوم ويتوجه لإسرائيل لبحث التطورات الأخيرة

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة

الأضخم منذ بدء الحرب.. مظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلى على غزة أمام البيت الأبيض

كيف ستدير حماس حرب غزة بعد اغتيال صالح العارورى؟

باحث أمريكي: اغتيال صالح العاروري تصعيد إسرائيلي خارج الحدود

لوموند الفرنسية: لبنان يتأهب لمواجهة خطر الحرب بعد اغتيال العاروري

ماكرون: تهجير سكان غزة غير مقبول ويتعارض مع حل الدولتين

الأكثر قراءة

عاجل.. منتجو القصب يستعدون لتوريد المحصول و8 شركات تبدأ الإنتاج

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

مليون دولار لسبورتنج لشبونة تنهى وقف القيد بالزمالك

جهود مصر لنزع فتيل أزمات المنطقة ورفض تهجير الفلسطينيين أبرز اهتمامات الصحف

عاجل.. حزب الله يؤكد مقتل 3 من عناصره بينهم القيادى حسين يزبك فى جنوب لبنان

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للجرام والسبيكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تثمن المواقف الدولية الرافضة لتهجير مواطنيها

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟