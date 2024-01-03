الأضخم منذ بدء الحرب.. مظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلى على غزة أمام البيت الأبيض

تعتزم العديد من المنظمات والحركات المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم مظاهرات حاشدة مؤيدة لقطاع غزة ومطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، الاسبوع المقبل في واشنطن العاصمة من أجل الضغط على البيت الأبيض.

حرب غزة تثير الخلافات في الولايات المتحدة

ووفقا لما نقلته صحيفة “ذا هيل”، سينظم أنصار فلسطين "مسيرة إلى واشنطن من أجل غزة" الأسبوع المقبل للفت الانتباه إلى التأثير الإنساني المدمر للحرب بين إسرائيل وفلسطين والدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وسيبدأ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) ومنظمون آخرون فعالية التضامن مع غزة في المول الوطني يوم 13 يناير في الساعة الواحدة بعد الظهر، حيث سيتجمعون بالقرب من نصب واشنطن التذكاري.

ويسعى منظمو المسيرة، التي تحظى بدعم أكثر من 100 مجموعة، أيضًا إلى إنهاء المساعدات الأمريكية للجيش الإسرائيلي، الذي يتهمونه بتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووفقا لتقرير إعلامي، يتوقع المنظمون أن تكون المسيرة أكبر حدث مؤيد لفلسطين في عاصمة البلاد منذ اندلاع الصراع الأخير.

وقال المنظمون في بيان صحفي: “أمضى الرئيس جو بايدن ثلاثة أشهر متجاهلًا صرخات الأطفال الفلسطينيين المحاصرين تحت أنقاض منازلهم وصرخات الأمهات الحزينات في المستشفيات المحاصرة في جميع أنحاء غزة”.

"هذا يجب أن ينتهي. يجب أن نضمن أن الرئيس بايدن يسمع أصوات الشعب الأمريكي بصوت عالٍ وواضح خارج البيت الأبيض يوم السبت 13 يناير.

تطورات الحرب في غزة

وأعلنت إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها ستسحب دباباتها من مدينة غزة وآلاف الجنود من العملية الأوسع، لكنها قالت أيضًا إنها ستواصل الحرب حتى يتم إخراج حماس.

وتجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة 22 ألف شخص منذ شنت إسرائيل حربها ردا على هجوم 7 أكتوبر الذي قتل فيه حماس نحو 1200 شخص في إسرائيل.

وحذرت الأمم المتحدة أيضا من أن نصف سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة، حيث يقول 90 في المائة إنهم يعيشون بانتظام دون طعام لمدة يوم كامل.