الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة

نتنياهو
نتنياهو

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل ينذر بعواقب وخيمة لا قبل لها ستهدد دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو.

قانون الاصلاح القضائي يهدد نتنياهو

ويأتي هذا فيما قررت  المحكمة العليا في إسرائيل إلغاء قانون الاصلاح القضائي الذي سنته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العام الماضي والذي كان من شأنه أن يحد من سلطة القضاء على الحكومة.

ويقول الخبراء وفقا للصحيفة، إن القرار يعد سابقة هي الأولى من نوعها فلأول مرة في تاريخ إسرائيل، تلغي المحكمة قانونا أساسيا يعادل تعديلا دستوريا.

وقالت “وول ستريت جورنال” إن قرار المحكمة يمكن ان تكون له عواقب وخيمة على السياسة الداخلية الإسرائيلية، في فترة ما بعد حرب غزة بما في ذلك أي تحقيق في الاخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى هجوم السابع من أكتوبر.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” إنه إذ ا سعى نتنياهو إلى الغاء القرار أو معارضته على المدى القصير فقد يتسبب ذلك في تصدع حكومة الحرب التي شكلت لقيادة البلاد خلال حرب غزة.

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مصدر مصرى رفيع المستوى: لا بديل عن المسار التفاوضى لحل الأزمة فى غزة

"السياحة" تهوي بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

ودخل الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة الانهيار بعد تراجع أهم القطاعات الحيوية، وهو قطاع السياحة، في ظل استمرار حرب غزة للشهر الثالث على التوالي.

وأظهر مؤشر فينيكس جاما الإسرائيلي، أن قطاعات السياحة والأغذية والمشروبات شهدا خسائر كبيرة على أساس سنوي نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكد أن قطاع السياحة الإسرائيلي تلقى ضربة قوية نتيجة رد المقاومة على جرائم الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومن خلال تحليل دورة التسوق وأرقام المعاملات ومتوسط مبالغ الشراء الأسبوعية، ترسم أحدث الأرقام للربع الأخير من عام 2023 صورة قاتمة لأحد القطاعات الحيوية للاحتلال الإسرائيلي.

وشهد قطاع السياحة انخفاضًا مذهلًا في حجم التداول بنسبة 73% مقارنة بنهاية عام 2022، وانخفضت المعاملات بنسبة 64%، مصحوبة بانخفاض بنسبة 26% في متوسط مبلغ المعاملات.

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الأضخم منذ بدء الحرب.. مظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلى على غزة أمام البيت الأبيض

إسرائيل قانون الاصلاح القضائي نتنياهو وول ستريت جورنال إلغاء قانون الاصلاح القضائي المحكمة العليا الإحتلال الإسرائيلي

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