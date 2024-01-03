الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحث أمريكي: اغتيال صالح العاروري تصعيد إسرائيلي خارج الحدود

صالح العاروري
صالح العاروري

قال الباحث الامريكي "بول بيلر" في مقال له عبر موقع" responsible statecraft"  الأمريكي، إن اغتيال إسرائيل لصالح العاروري نائب رئيس حركة حماس يمثل تصعيدا في الاستخدام الإسرائيلي للقوة المميتة واستمرارا لاستخدام القوة على نطاق واسع خارج الحدود الإقليمية.

اغتيال العاروري يهدد بتصعيد الحرب

وقال " بول بيلر" إن عملية اغتيال صالح العاروري تمثل إشارة على تصميم إسرائيل على مواصلة الهجوم على غزة، وأنها تعطي أولوية منخفضة للمفاوضات، التي يقال أن العاروري كان يلعب دورا رئيسا فيها، من أجل اطلاق سراح متبادل للسجناء والأسرى.

وتابع: لا يسعى حزب الله لخوض حرب شاملة مع إسرائيل لكنه قد يكون الان أقرب إلى تنفيذ المزيد من الهجمات انتقامات لمقتل العاروري.

وقال " بول بيلر" إن حماس مشغولة بالقتال في غزة ولا تمتلك قدرات حزب الله للقيام بعمليات خارجية ولكن من المحتمل أن تسعى إلى اتخاذ اجراءات يمكن اعتبارها انتقامات لمقتل العاروري.

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الاحتلال يجرى محادثات سرية مع الكونغو ودول أخرى بشأن استقبال مهاجرين من غزة

لبنان يتقدم باحتجاجين للأمم المتحدة ضد إسرائيل

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تقدمت باحتجاجين "شديدي اللهجة" إلى الأمم المتحدة، بشأن الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت التي استهدفت قياديين بحركة "حماس"، بينهم نائب رئيس المكتب السياسي، صالح العاروري.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “الوزير عبدالله بوحبيب أوعز إلى كل من مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، هادي هاشم، والقائم بأعمال سفارة لبنان في واشنطن، وائل هاشم، إجراء الاتصالات اللازمة حول استهداف الضاحية”.

وطلب الوزير تقديم احتجاجين شديدي اللهجة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي الخطير، ومحاولة استدراج لبنان والمنطقة إلى تصعيد شامل.

واعتبر الاعتداء على الضاحية الجنبية لبيروت استكمالًا لمسلسل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية المتصاعدة على جنوب لبنان، ما يزيد المآسي والويلات، ويهدد السلم والأمن الإقليميين، مطالبًا بإدانة العدوان الإسرائيلي.

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