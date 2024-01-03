عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بناء حزب الله اللبناني شبكة أنفاق واسعة أكثر تطورًا بكثير من شبكة أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، حيث يمتد نظام الأنفاق في جنوب لبنان لمئات الكيلومترات، حتى الحدود وحتى داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما يمكن لمنصات الإطلاق أن تطلق صواريخ موجهة بدقة.

تفاصيل أنفاق حزب الله اللبناني

ووفقا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منذ أسبوعين عن أحد أكبر الأنفاق الهجومية في قطاع غزة يبلغ طوله أربعة كيلومترات، وهو واسع بما يكفي لمرور المركبات، ويمتد من جباليا، شمال مدينة غزة، حتى حوالي 400 متر من حدود إيريز حتى العبور إلى إسرائيل.

وفي حين أن النفق لم يعبر الحدود، فمن المفترض أنه كان من الممكن أن يمكّن المقاتلين على الدراجات النارية وغيرها من المركبات من القيادة تحت الأرض من منطقة جباليا والخروج بالقرب من الحدود قبل أن يتمكن جنود أو دوريات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي من منعهم ولم يحدد الجيش الإسرائيلي ما إذا كان هذا هو الحال عندما تدفق 3000 مسلح بقيادة حماس إلى المستوطنات في 7 أكتوبر الماضي.

وقد أدى الكشف عن هذا النفق الضخم، الذي يوجد العديد منه في غزة، إلى إحياء النقاش حول أنفاق مماثلة بالقرب من الحدود اللبنانية وفيها وتحتها – خاصة وسط الاشتباكات المستمرة هناك مع جيش حزب الله، والإخلاء القسري لسكان غزة.

بدايات مشروع أنفاق حزب الله

ووفقا للصحيفة، فقد بدأ مشروع نفق لبنان وتطور قبل وقت طويل من مشروع نفق غزة حيث تشير المعلومات الاستخبارية الموجودة إلى وجود شبكة أنفاق واسعة في جنوب لبنان، عميقة ومتعددة الجوانب.

في مركز ألما للأبحاث والتعليم، الذي يركز على التحديات الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل، أمضى الباحثون سنوات عديدة في التحقيق في العالم السفلي في لبنان.

وقد كشف تال بيري، مدير قسم الأبحاث في ألما، والذي خدم لعقود من الزمن في وحدات استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي، عن تلك الشبكة الجوفية في مواد تعتمد على قدر كبير من المعلومات الاستخبارية مفتوحة المصدر.

وقبل عدة سنوات، تمكن بيري من تعقب "خريطة المضلعات" على الإنترنت، والتي تغطي ما أسماه "أرض الأنفاق" في جنوب لبنان. وكتب في ورقة بحثية عام 2021: “الخريطة موسومة، من جهة مجهولة، بمضلعات (دوائر) تشير إلى 36 منطقة جغرافية وبلدة وقرية”.

وقال: “في تقديرنا، تشير هذه المضلعات إلى مراكز تجمع حزب الله كجزء من خطة “الدفاع” ضد الغزو الإسرائيلي للبنان حيث يمتلك كل مركز محلي شبكة من الأنفاق المحلية تحت الأرض. وبين كل هذه المراكز، تم بناء بنية تحتية من الأنفاق الإقليمية، وربطها ببعضها البعض”.

وقدر بيري أن الطول التراكمي لشبكة أنفاق حزب الله في جنوب لبنان يصل إلى مئات الكيلومترات.