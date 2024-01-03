الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

أنفاق قطاع غزة
أنفاق قطاع غزة

كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بناء حزب الله اللبناني شبكة أنفاق واسعة أكثر تطورًا بكثير من شبكة أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، حيث يمتد نظام الأنفاق في جنوب لبنان لمئات الكيلومترات، حتى الحدود وحتى داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما يمكن لمنصات الإطلاق أن تطلق صواريخ موجهة بدقة.

تفاصيل أنفاق حزب الله اللبناني

ووفقا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منذ أسبوعين عن أحد أكبر الأنفاق الهجومية في قطاع غزة يبلغ طوله أربعة كيلومترات، وهو واسع بما يكفي لمرور المركبات، ويمتد من جباليا، شمال مدينة غزة، حتى حوالي 400 متر من حدود إيريز حتى العبور إلى إسرائيل.

txt

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

وفي حين أن النفق لم يعبر الحدود، فمن المفترض أنه كان من الممكن أن يمكّن المقاتلين على الدراجات النارية وغيرها من المركبات من القيادة تحت الأرض من منطقة جباليا والخروج بالقرب من الحدود قبل أن يتمكن جنود أو دوريات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي من منعهم ولم يحدد الجيش الإسرائيلي ما إذا كان هذا هو الحال عندما تدفق 3000 مسلح بقيادة حماس إلى المستوطنات في 7 أكتوبر الماضي.

وقد أدى الكشف عن هذا النفق الضخم، الذي يوجد العديد منه في غزة، إلى إحياء النقاش حول أنفاق مماثلة بالقرب من الحدود اللبنانية وفيها وتحتها – خاصة وسط الاشتباكات المستمرة هناك مع جيش حزب الله، والإخلاء القسري لسكان غزة. 

txt

استهداف العارورى.. لبنان يتقدم باحتجاجين شديدى اللهجة للأمم المتحدة ضد إسرائيل

بدايات مشروع أنفاق حزب الله

ووفقا للصحيفة، فقد بدأ مشروع نفق لبنان وتطور قبل وقت طويل من مشروع نفق غزة حيث تشير المعلومات الاستخبارية الموجودة إلى وجود شبكة أنفاق واسعة في جنوب لبنان، عميقة ومتعددة الجوانب.

في مركز ألما للأبحاث والتعليم، الذي يركز على التحديات الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل، أمضى الباحثون سنوات عديدة في التحقيق في العالم السفلي في لبنان. 

وقد كشف تال بيري، مدير قسم الأبحاث في ألما، والذي خدم لعقود من الزمن في وحدات استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي، عن تلك الشبكة الجوفية في مواد تعتمد على قدر كبير من المعلومات الاستخبارية مفتوحة المصدر.

وقبل عدة سنوات، تمكن بيري من تعقب "خريطة المضلعات" على الإنترنت، والتي تغطي ما أسماه "أرض الأنفاق" في جنوب لبنان. وكتب في ورقة بحثية عام 2021: “الخريطة موسومة، من جهة مجهولة، بمضلعات (دوائر) تشير إلى 36 منطقة جغرافية وبلدة وقرية”.

وقال: “في تقديرنا، تشير هذه المضلعات إلى مراكز تجمع حزب الله كجزء من خطة “الدفاع” ضد الغزو الإسرائيلي للبنان حيث يمتلك كل مركز محلي  شبكة من الأنفاق المحلية تحت الأرض. وبين كل هذه المراكز، تم بناء بنية تحتية من الأنفاق الإقليمية، وربطها ببعضها البعض”.

وقدر بيري أن الطول التراكمي لشبكة أنفاق حزب الله في جنوب لبنان يصل إلى مئات الكيلومترات.

إسرائيل انفاق حزب الله حماس غزة الإحتلال الإسرائيلي تايمز أوف إسرائيل لبنان

مواد متعلقة

بلومبرج: مخاوف من مهاجمة الأصول التجارية والسفن الأمريكية بالبحر الأحمر

وزراء الاحتلال: الإسرائيليون يؤيدون التهجير ولسنا نجمة فى علم أمريكا

وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تدعو للتهجير: بعد الحرب سنحاصر سكان القطاع بقوة

"ذا هيل": نتنياهو فاشل.. وعلى بايدن بحث الحلول مع مصر وقطر

الاحتلال يعلن مقتل جندى جديد لترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلى لـ174 فى غزة

نيويورك تايمز: زيارة بايدن إسرائيل ورطت واشنطن فى العدوان على غزة

مسؤول إسرائيلي: حرب غزة قد تستغرق 6 أشهر وأطلقنا المرحلة الثالثة

الاحتلال: مقتل 18 من جنودنا بالخطأ فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مصدر: زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا تمثل القيمة الحقيقية لتكلفة الإنتاج

بعد انفصال هند عبد الحليم.. 4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024.. بداية من الساعة 11 صباحًا

منافس مصر بكأس الأمم الإفريقية.. معلومات عن منتخب موزمبيق

عاجل.. إضراب شامل اليوم فى الضفة وغزة بعد اغتيال العارورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟