مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا جلسة طارئة خاصة بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وأعلنت الولايات المتحدة أن الدعوة للمناقشة مشتركة بينها وبين أعضاء المجلس - فرنسا، بريطانيا العظمى، الإكوادور، غويانا، اليابان. ومالطا وكوريا الجنوبية.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "طلبنا عقد اجتماع طارئ للتعامل مع المشاكل البحرية في البحر الأحمر، وتدعى أن الهجمات العديدة غير المبررة التي تنطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن تشكل تهديدا خطيرا للتجارة الدولية والنقل البحري".