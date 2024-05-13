الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

يحرص محبو المعادن النفسية والشباب المقبلون على الزواج على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات الصباحية في أسواق الصاغة، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق نحو 3140 جنيها للبيع، وقيمة 3120 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتقدم «الدستور» في هذا التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 مايو 2024، خلال ختام التعاملات.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة اليوم الأحد خلال ختام التعاملات إلى نحو 3588.5 جنيه للبيع، و3565.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 بمصر نحو مبلغ 3289.5 جنيه للبيع، وقيمة 3268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر طلبًا داخل محلات الصاغة نحو مبلغ 3140 جنيه للبيع، وقيمة 3120 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 2691.5 جنيه للبيع، وقيمة 2674.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مايو 2024، عيار 14 في بداية التعملات اليوم نحو مبلغ 2093.25 جنيه للبيع، و2080 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 13-5-2024، في الصاغة نحو مبلغ 1794.25 جنيه للبيع، وقيمة 1782.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين في بداية التعاملات الصباحية نحو مبلغ 1345.75 جنيه للبيع، وقيمة 1337.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في محالات الصاغة اليوم الاثنين في بداية التعاملات نحو مبلغ 25120 جنيها للبيع، وقيمة 24960 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

حقق سعر الذهب اليوم الإثنين في السوق المحلية المصرية ارتفاعا ملحوظا بهذا الوقت وصل سعر الذهب العالمي إلى 2360 دولارا أمريكيا للبيع وقيمة 2359 دولارا أمريكيا للشراء.

تحديث لحظي الآن| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار 2024

توقعات سعر الذهب الأيام القادمة في مصر

سعر الذهب BTC اليوم في مصر

  • نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 13975 جنيها
  • ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
    19930 جنيها
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 
    20110 جنيهات
  • جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
    28120 جنيها.
سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الذهب كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء

مواد متعلقة

كم سعر الذهب اليوم في السعودية 12مايو 2024 بالريال والدولار؟

سعر أوقية الذهب بالدولار في البورصة العالمية

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 13مايو 2024

جيتاناس نوسيدا يتجه للفوز بولاية رئاسية ثانية فى ليتوانيا

أعداد السيارات الملاكى الأعلى ترخيصًا خلال أبريل 2024

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 والقنوات الناقلة

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

بعد إعلان جهاز التنظيم والإدارة.. شروط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب