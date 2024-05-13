سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

يحرص محبو المعادن النفسية والشباب المقبلون على الزواج على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات الصباحية في أسواق الصاغة، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق نحو 3140 جنيها للبيع، وقيمة 3120 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتقدم «الدستور» في هذا التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 مايو 2024، خلال ختام التعاملات.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة اليوم الأحد خلال ختام التعاملات إلى نحو 3588.5 جنيه للبيع، و3565.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 بمصر نحو مبلغ 3289.5 جنيه للبيع، وقيمة 3268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر طلبًا داخل محلات الصاغة نحو مبلغ 3140 جنيه للبيع، وقيمة 3120 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 2691.5 جنيه للبيع، وقيمة 2674.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مايو 2024، عيار 14 في بداية التعملات اليوم نحو مبلغ 2093.25 جنيه للبيع، و2080 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 13-5-2024، في الصاغة نحو مبلغ 1794.25 جنيه للبيع، وقيمة 1782.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين في بداية التعاملات الصباحية نحو مبلغ 1345.75 جنيه للبيع، وقيمة 1337.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في محالات الصاغة اليوم الاثنين في بداية التعاملات نحو مبلغ 25120 جنيها للبيع، وقيمة 24960 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

حقق سعر الذهب اليوم الإثنين في السوق المحلية المصرية ارتفاعا ملحوظا بهذا الوقت وصل سعر الذهب العالمي إلى 2360 دولارا أمريكيا للبيع وقيمة 2359 دولارا أمريكيا للشراء.

سعر الذهب BTC اليوم في مصر