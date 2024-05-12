تحديث لحظي الآن| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار 2024

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الأحد 12 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وذلك لرغبة الكثيرون في شراء مشغولات ذهبية، حيث صعود الذهب في بداية التعاملات اليوم، وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضا بقيمة 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم الاحد 12 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الاحد 12 مايو 2024، حوالي 3588.05 جنيها للبيع و3565.75 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3140 جنيها للبيع و3120.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2691.05 جنيها للبيع و2674.25 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2060.00 جنيه للبيع 2046.75 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3289.05 جنيه للبيع 3268.05 جنية للشراء.

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية 2366.90 دولار للأوقية وسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.61% إلى 2360.45 دولار.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل الجنيه عيار 21 اليوم الاحد 12 مايو في مصر نحو 3140 جنيها للبيع و3120 جنيه للشراء.

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