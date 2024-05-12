الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تحديث لحظي الآن| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار 2024

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الأحد 12 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وذلك لرغبة الكثيرون في شراء مشغولات ذهبية، حيث صعود الذهب في بداية التعاملات اليوم، وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضا بقيمة 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم الاحد 12  مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الاحد 12  مايو 2024، حوالي 3588.05 جنيها للبيع و3565.75 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3140 جنيها للبيع و3120.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2691.05 جنيها للبيع و2674.25 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2060.00 جنيه للبيع 2046.75 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3289.05 جنيه للبيع 3268.05 جنية للشراء.

txt

سعر الذهب اليوم الأحد 12-5-2024 فى مصر بالجنيه والدولار

 أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية  2366.90 دولار للأوقية وسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.61% إلى 2360.45 دولار.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل  الجنيه عيار 21 اليوم الاحد 12  مايو في مصر نحو 3140 جنيها للبيع و3120 جنيه للشراء.

قد يهمك:

سعر الذهب مصر مصنعية الذهب الدولار الجنية الذهب

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: وضعنا سقفًا للنفقات العامة

حكم زراعة الشعر وفقًا لدار الإفتاء

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

ما أسوأ سيناريو قد يعيشه الزمالك فى المغرب؟

العين حق.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أصغر مربي نعام ببنها (صور)

لجنة الانضباط تصدم مجلس "الجبلاية" بسبب أزمة الشحات والشيبي

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

صور

تحفة معمارية.. مسجد ومقام السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمي

الفخّار المصري.. حرفة تقليدية تُقاوم الاندثار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب