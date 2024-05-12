الأحد 12 مايو 2024
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اقتصاد

كم سعر الذهب اليوم في السعودية 12مايو 2024 بالريال والدولار؟

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الاحد12  مايو 2024 في السعودية بالريال السعودي والدولار خلال الساعات الماضية حيث استقر سعر الذهب اليوم في السعودية ولليوم الثاني على التوالي، وتنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 جرامات حتى واحد كيلوجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية      في السعودية 8،645.60 ريال سعودي بما يعادل 2،305.49 دولار 

سعر الذهب اليوم في السعودية

جاء سعر الذهب اليوم في السعودية كما يلي:-

  • سجل سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحور 284.63  يال سعودي بما يعادل 75.90 دولار أمريكي.
  • سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22 نحو 260.91ريال سعودي بما يعادل 69.58 دولار أمريكي.
  • سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 249.05 ريال سعودي بما يعادل  66.41 دولار أمريكي.
  • سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 نحو 213.47 ريال سعودي بما يعادل  56.93 دولار أمريكي.
  • سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 نحو 166.03 ريال سعودي بما يعادل 44.28 دولار أمريكي.
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سعر أوقية الذهب بالدولار في البورصة العالمية

سعر سبيكة الذهب في السعودية

  • سجلت سبيكة ذهب 1 جرام في السعودية 313.09 ريال سعودي بما يعادل 83.49 دولار أمريكي.
  • سجلت سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام في السعودية 747.16 ريال سعودي بما يعادل  199.24 دولار أمريكي.
  • سجلت سبيكة الذهب اليوم 5 جرام في السعودية  1،480.08ريال سعودي بما يعادل 394.69 دولار أمريكي.
  • سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام في السعودية 2،926.01 ريال سعودي بما يعادل 780.27 دولار امريكي.
  • سجلت سبيكة الذهب اليوم 20 جرام في السعودية 5،812.17  ريال سعودي بما يعادل 1،549.91  دولار أمريكي.
  • سجلت سبيكة الذهب اليوم 50 جرام في السعودية 14،430.80ريال سعودي بما يعادل 3،848.21  دولار أمريكي.
  • سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام في السعودية 28،804.68ريال سعودي بما يعادل  7،517.82 دولار أمريكي.
  • سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو في السعودية 280،525.28 ريال سعودي بما يعادل 7،681.25 دولار أمريكي.
  • سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو في السعودية  143،568.01ريال سعودي بما يعادل 38،284.80 دولار أمريكي.

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