السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في السعودية 11 مايو 2024 بالريال والدولار

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم السبت 11 مايو 2024 في السعودية بالريال السعودي والدولار خلال الساعات الماضية، وتنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 جرامات حتى واحد كيلوجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 284.63 ريال سعودي بما يعادل 75.90 دولار أمريكي. 

سعر الذهب اليوم في السعودية

جاء سعر الذهب اليوم في السعودية كما يلي:-

سجل سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحور 284.64  يال سعودي بما يعادل 75.90 دولار أمريكي. 

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22 نحو 260.91ريال سعودي بما يعادل 69.58 دولار أمريكي. 

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 249.05 ريال سعودي بما يعادل  66.41 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 نحو 213.47 ريال سعودي بما يعادل  56.93 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 نحو 166.03 ريال سعودي بما يعادل 44.28 دولار أمريكي. 

txt

أسعار الذهب في مصر ترتفع استجابة لتحرك السعر العالمي

سعر سبيكة الذهب في السعودية

سجلت سبيكة ذهب 1 جرام في السعودية 313.09  ريال سعودي بما يعادل 83.49 دولار أمريكي. 

سجلت سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام في السعودية 747.16 ريال سعودي بما يعادل  199.24 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 5 جرام في السعودية  1،480.08ريال سعودي بما يعادل 394.69 دولار أمريكي. 

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام في السعودية 2،926.01 ريال سعودي بما يعادل 780.27 دولار امريكي. 

سجلت سبيكة الذهب اليوم 20 جرام في السعودية 5،812.17  ريال سعودي بما يعادل 1،549.91  دولار أمريكي. 

سجلت سبيكة الذهب اليوم 50 جرام في السعودية 14،430.80ريال سعودي بما يعادل 3،848.21  دولار أمريكي. 

سعر الذهب اليوم السبت 11-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام في السعودية 28،804.68ريال سعودي بما يعادل  7،517.82 دولار أمريكي. 

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو في السعودية 280،525.28 ريال سعودي بما يعادل 7،681.25 دولار أمريكي. 

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو في السعودية  143،568.01ريال سعودي بما يعادل 38،284.80 دولار أمريكي. 

اقرأ أيضا 

بالجرام.. سعر سبيكة الذهب اليوم في السعودية 9 مايو 2024 بالريال والدولار

سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب الذهب اليوم سعر جرام الذهب سبيكة الذهب دولار أمريكي

الأكثر قراءة

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات.. والعقوبة المتوقعة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

كشفها الطب الشرعي.. ما المخدرات التي تعاطاها عصام صاصا قبل حادث الدائري؟

موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

عمارة رشدى.. من "مسرح الرعب" إلى تحفة معمارية (صور)

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟