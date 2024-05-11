سعر الذهب اليوم في السعودية 11 مايو 2024 بالريال والدولار

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم السبت 11 مايو 2024 في السعودية بالريال السعودي والدولار خلال الساعات الماضية، وتنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 جرامات حتى واحد كيلوجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 284.63 ريال سعودي بما يعادل 75.90 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم في السعودية

جاء سعر الذهب اليوم في السعودية كما يلي:-

سجل سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحور 284.64 يال سعودي بما يعادل 75.90 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22 نحو 260.91ريال سعودي بما يعادل 69.58 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 249.05 ريال سعودي بما يعادل 66.41 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 نحو 213.47 ريال سعودي بما يعادل 56.93 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 نحو 166.03 ريال سعودي بما يعادل 44.28 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

سجلت سبيكة ذهب 1 جرام في السعودية 313.09 ريال سعودي بما يعادل 83.49 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام في السعودية 747.16 ريال سعودي بما يعادل 199.24 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 5 جرام في السعودية 1،480.08ريال سعودي بما يعادل 394.69 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام في السعودية 2،926.01 ريال سعودي بما يعادل 780.27 دولار امريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 20 جرام في السعودية 5،812.17 ريال سعودي بما يعادل 1،549.91 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 50 جرام في السعودية 14،430.80ريال سعودي بما يعادل 3،848.21 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام في السعودية 28،804.68ريال سعودي بما يعادل 7،517.82 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو في السعودية 280،525.28 ريال سعودي بما يعادل 7،681.25 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو في السعودية 143،568.01ريال سعودي بما يعادل 38،284.80 دولار أمريكي.

اقرأ أيضا

بالجرام.. سعر سبيكة الذهب اليوم في السعودية 9 مايو 2024 بالريال والدولار