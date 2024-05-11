السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

تصدر سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 مايو 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة، مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، حيث تشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الصرف للريال السعودي؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

جاء سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 مايو 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي مع اقتراب موسم الحج في توفير العملة السعودية نحو 12.60 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 11-5-2024

سعر الريال مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم  السبت 11 مايو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.60 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.58 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.54 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.56جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.51 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 10-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

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سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.57 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.52 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.50 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.52 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.59 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الليرة السورية 

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.66 ليرة سورية.

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