سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 11-5-2024

نعرض للجمهور سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-5-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري مع الاستعداد للموسم الحج الحالي 1445/2024 حيث يرغب الكثير من حجاج بيت الله الحرام في توفير عملة سعودية تكفي رحلة الحج.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11-5-2024

يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11-5-2024 انخفاض في سعر الصرف وذلك مع موسم الحج وزيادة الطلب على عملة المملكة العربية السعودية حيث جاءت أسعار الصرف وفقا للوحة التعاملات المالية كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.60 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 12.54 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.66 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.75 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.60 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.69 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

في بنك البركة سجل الريال نحو 12.60 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الريال نحو 12.59 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الدولار

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في البنوك السعودية نحو 3 ريالات بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وفقا للبنك المركزي السعودي.

أسعار العملات في مصر اليوم

بلغ اليورو نحو 50.72 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني نحو 58.87 جنيه للشراء و59.05 جنيه للبيع.

استقر الريال عند مستوى 12.60 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

يتداول الدينار بنحو 153.59 جنيه للشراء و154.08 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم نحو 12.86 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.