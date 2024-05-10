عضو "اتحاد الصناعات": تراجع معدلات التضخم سينعكس على أسعار السلع قريبًا

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات، إن تراجع معدل التضخم السنوي خلال أبريل، جاء بعد إجراءات البنك المركزي لتصحيح الوضع الاقتصادي ما أحدث انفراجة كبيرة في السوق.

وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوضع الاقتصادي شهد حالة من الاستقرار بعد سيطرة الدولة على مصادر النقد من خلال البنوك وتوافر العملة، وأصبحت هناك سهولة في تدبير احتياجات السوق المحلية والتصنيع ما ساهم في ضبط السوق.

وأكد عضو اتحاد الصناعات، أن معدلات التضخم بدأت في التراجع بالفعل ما سينعكس على استقرار الأسعار الفترة المقبلة.

تراجع معدلات التضخم خلال أبريل

كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن عن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 223.6 نقطة لشهر أبريل 2024، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره 31.8% مقابل 33.1% لشهـر مارس 2024.



وأرجع الجهاز، أن أهم أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-5.7%).