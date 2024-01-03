بلومبرج: مخاوف من مهاجمة الأصول التجارية والسفن الأمريكية بالبحر الأحمر

حذرت وكالة بلومبرج من تزايد التوترات في منطقة البحر الأحمر مع استمرار الحوثيين شن هجمات على السفن بل ورفض الحوثيين خفض التصعيد.

استهدافات الحوثيين في البحر الأحمر

وقالت بلومبرج، إن تحرك طهران لإرسال سفينة حربية في البحر الأحمر يمثل تحديًا للقوات الأمريكية في الطريق التجاري الرئيسي ويخاطر بتشجيع الحوثيين الذين أجبرت هجماتهم على مدى الشهرين الماضيين السفن على تجنب الممر المائي.

واعتبرت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من التوترات بعد أن بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن التي زعموا أنها مرتبطة بإسرائيل في محاولة لإنهاء الهجوم العسكري على غزة.

مزيد من الاستهداف

ومن جانبه قال كيفجن ليم، المحلل المقيم في تل أبيب لدى S&P Global Market Intelligence، إن الحوثيين "لا يظهرون استعدادًا لخفض التصعيد، لذلك من المرجح أن نشهد المزيد من الاستهداف للأصول التجارية والسفن البحرية الأمريكية".

وتابع ليم: “وتتزايد المخاطر لأن بعض السفن الأخيرة التي استهدفها المتمردون ليس لها روابط واضحة بإسرائيل، ويشمل ذلك هجومًا على سفينة حاويات AP Moller-Maersk، بعد أن قالت الدنمارك إنها ستنضم إلى فرقة العمل المشتركة مع واشنطن”.

وأضاف: “وقد استجابت بعض أكبر شركات الشحن في العالم من خلال تجنب قناة السويس والبحر الأحمر تمامًا، وبدلًا من ذلك اختارت المسار الأطول، وبالتالي الأكثر تكلفة، حول رأس الرجاء الصالح، إنه يعقد التدفقات التجارية بين أوروبا وآسيا”.

خطر حقيقي من التصعيد

وقالت دينا اسفندياري، وهى مستشارة كبيرة لشؤون الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها لندن: "هناك خطر حقيقي من التصعيد هنا وقد رأينا بالفعل بعضًا من ذلك يتكشف في الأيام القليلة الماضية"، في إشارة إلى مقتل 10 مقاتلين حوثيين في تبادل مع البحرية الأمريكية الأحد.