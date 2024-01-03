تقرير إيرلندي: الاقتصاد الإسرائيلي يتآكل

أفاد تقرير أيرلندي بأن الاقتصاد الإسرائيلي بات في مأزق كبير ويتآكل مع استمرار الحرب مع الفصائل الفلسطينية لأكثر من 3 أشهر.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار سحب بعض القوات من غزة لا يعني أن نهاية الحرب قريبة، لأنه يتوقع “أشهرا عديدة أخرى” من القتال.

ونقلت إذاعة Newstalk الإيرلندية عن بول رودجرز، الأستاذ الفخري لدراسات السلام في جامعة برادفورد، أن قرار سحب القوات من غزة لأسباب اقتصادية.

وأضاف: “في الأساس، إنهم يسحبون بعض قواتهم الاحتياطية، لأسباب اقتصادية، حيث يواجه الاقتصاد الإسرائيلي مشاكل بسبب نقص الموظفين المهرة”.

وتابع أن من الواضح أن الحرب أصعب بكثير بالنسبة لإسرائيل مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الحرب مستمرة، لكن بمستوى أقل قليلاً ويرجع ذلك جزئياً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجد صعوبة بالغة في تفكيك حركة حماس.