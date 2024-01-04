الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

للمرة الرابعة.. بلينكن يزور المنطقة اليوم ويتوجه لإسرائيل لبحث التطورات الأخيرة

بلينكن
بلينكن

يغادر  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني  بلينكن بلاده، اليوم الخميس، متوجهًا إلى الشرق الأوسط  وزيارة إسرائيل، حسبما صرح مسئول أمريكي كبير لوكالة رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية.

 تفاصيل زيارة بلينكن 

وقال المسئول، الذي تحدث للصحفيين:، إن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي عاموس هوشستين سيسافر أيضًا إلى إسرائيل في محاولة لتهدئة التوترات بين البلاد وحزب الله.

وقال المسئول إن بلينكن سيغادر مساء الخميس للتوقف في عدد من العواصم، بما في ذلك إسرائيل، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وقال المسئول الأمريكي لوكالة فرانس برس إن هذه ستكون الرحلة الرابعة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط.

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رويترز: حزب الله وإسرائيل لا يريدان توسيع نطاق الحرب فى غزة

اغتيال العاروري 

وتأتي هذه الرحلة بعد أن أدت غارة إسرائيلية مشتبه بها إلى مقتل أحد كبار قادة حماس في ضواحي بيروت "صالح العاروري"، ما أثار مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقًا. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في وقت سابق، "ليس من مصلحة أحد - ليس من مصلحة أي دولة في المنطقة، وليس من مصلحة أي دولة في العالم - أن نرى هذا الصراع يتصاعد إلى أبعد مما هو عليه بالفعل". 

ويأتي ذلك أيضًا بعد مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة أكثر من 200 آخرين في إيران جراء انفجارين مزدوجين بالقرب من قبر جنرال في الحرس الثوري المقتول. وتلقي طهران باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في الهجوم، لكن واشنطن رفضت اقتراحات بتورط أي من البلدين.

وسبق وأكد مسئول أمريكي أن حزب الله وإسرائيل يريدان تجنب خطر اتساع نطاق الحرب الدائرة في قطاع غزة، بعد أن قتل هجوم بطائرة مُسيرة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية صالح العاروري في بيروت، على ما أفادت وكالة رويترز اليوم الخميس.

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