الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان تقتل 4 أعضاء فى حزب الله.. فيديو

قصف لبنان
قصف لبنان

قال مصدران أمنيان لـ"رويترز"، إن مسؤولًا محليًا في حزب الله اللبناني وثلاثة أعضاء آخرين في الجماعة قتلوا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان.

 

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أمس الأربعاء، إلى 9 من أعضاء حزب الله في أحد أكثر الأيام دموية للجماعة منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل في أكتوبر.

 

وتداول رواد موقع "إكس" لقطات مصورة توثق اللحظات الأولى عقب القصف الإسرائيلي.

وأثارت عملية الاغتيال التي أودت بحياة قياديين آخرين بحماس و4 من كوادرها، من اتساع النزاع في غزة، وزيادة التصعيد على جبهة لبنان في الحرب الدائرة منذ 89 يومًا في القطاع.

 

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل لم تنبه الولايات المتحدة لشنها الهجوم، ولكنه قال إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن بالهجوم، فيما كانت العملية جارية.

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