خطة جالانت لما بعد الحرب.. تفاصيل المرحلة الأخيرة من معركة غزة

عرضت فضائية "الغد"، تقريرًا عن خطة جالانت لما بعد الحرب على غزة، موضحًا تفاصيل المرحلة الأخيرة من معركة غزة.

وقال التقرير إن وزير الجيش الإسرائيلي نوه بأن المرحلة التالية من الحرب تتضمن نهجًا قتاليًا جديدًا في الشمال، واستهدافًا مستمرًا لقيادات حماس في الأراضي الجنوبية في القطاع.

وأضاف أن جالانت قدم تفاصيل المرحلة الرابعة والأخيرة والمفترضة للحرب بعنوان "اليوم التالي".

وأشار إلى أن الخطة تتضمن أن يكون قطاع غزة غير خاضع لحكم حماس مجددًا، موضحًا أن الخطة تشمل العمليات العسكرية في قطاع غزة إلى حين عودة المحتجزين الإسرائيليين وتفتيت القدرات العسكرية لحماس.