رصاصة لقناصة الاحتلال تخترق نافذة قسم العناية بمستشفى شهداء الأقصى

قال مراسل فضائية "الغد"، من دير البلح، إن رصاصة لقناصة الاحتلال اخترقت نافذة قسم العناية بمستشفى شهداء الأقصى، إلا أن الاستهداف لم ينجم عنه وقوع إصابات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، مساء اليوم الجمعة، أن الغارات الإسرائيلية مستمرة وسط قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتواجد بشكل مكثف في مخيم البريج.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف، اليوم، منطقة شارع العشرين في مخيم النصيرات، مما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، موضحًا أن الغارات الإسرائيلية زادت حصيلة الشهداء بوسط القطاع، مع اندلاع اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال.