دحلان: قابلت السنوار فى مصر والخلاف مع فتح أكبر خطأ لحماس

قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان، اليوم الخميس في حوار خاص مع برنامج "توتر عالي" على منصة وقناة المشهد مع الإعلامي"طوني خليفة"، إن إسرائيل تقتل الأبرياء في كافة أنحاء فلسطين.

وأضاف دحلان، ردًا على سؤال خليفة بوجود خلافات بينه وبين حركة حماس، "أكبر خطأ ارتكبته حماس في تاريخها وأنا قابلتهم في مصر وعلى رأسهم يحيى السنوار واتفقنا أننا سنستفيد من تجارب الماضي، ولا بد نكون مدركين أن في طريقك للانتقام يجب أن تحفر قبرين قبرًا لعدوك وقبرًا لنفسك، وما جرى في أكتوبر هو نتيجة وليس هدفًا عامًا".

إسرائيل حاولت استعادة ما فقدته من كرامة وخسائر باغتيال العاروري

وتابع القيادي الفلسطيني محمد دحلان، تعليقًا على اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري في لبنان، أن إسرائيل ضربت الضاحية الغربية لاستعادة ما فقدته من كرامة وخسائر.

وأوضح أن العاروري كان في مرمى قائمة الاعتقال لدى حكومة الاحتلال، والاغتيال ربما يحقق بعض الرضا لإسرائيل من الداخل ولكنه لن يوقف المسيرة.

وقال في حديثه مع طوني خليفة، كل عملية اغتيال فيها الكثير من التفاصيل والمفترض أن تكون الضاحية الجنوبية أكثر كيان محصن وكل التنظيمات المغلقة هي الأكثر تعرضًا للاختراق في أجهزة الأمن الدولي وكل من يعرف أن يكون مطلوبًا لا بد أن يتصرف كمطلوب.

كنت موجودًا على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية

وحول وجود دحلان على قائمة الاغتيالات السياسية لدى الاحتلال، قال "أنا كنت مطلوبًا، وأنا تركت السلطة وهذا قرار اتخذته منذ سنوات ولن أترك النضال وواجبي تجاه شعبنا ودوري تجاه من أعرفهم أو في مخيمات اللجوء".

وتابع "أنا تعرضت لمحاولة اغتيال وكانت لايف ولكن القدر قرر أني أعيش ولما كان يرتفع التهديد كنت بختفي، وهقولك حاجة أكثر افتخارًا أن القيادي في حركة حماس محمد الضيف مطلوب من مئات السنين وما زال يعيش حتى هذه اللحظة وهناك مئات من المطلوبين ما زالوا أحياء حتى الآن".