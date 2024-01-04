الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حملة إعادة انتخاب بايدن "تتهاوى" بسبب دعمه إسرائيل

جو بايدن
جو بايدن

حذر 17 موظفًا في حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن بايدن قد يخسر الناخبين بسبب دعمه لإسرائيل ضد المدنيين في غزة.

حرب غزة 

وحث العاملون في حملة إعادة انتخاب بايدن، وعددهم 17 موظفًا، في رسالتهم المنشورة على موقع Medium، ونقلتها وكالة رويترز، اليوم الخميس، بايدن على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وكتب الموظفون في الرسالة: "لقد شهد طاقم بايدن الرئاسي متطوعين ينسحبون بأعداد كبيرة، والأشخاص الذين صوتوا باللون الأزرق أي  الموافقة على الانتخاب لعقود من الزمن باتوا الآن يشعرون بعدم اليقين بشأن القيام بذلك للمرة الأولى على الإطلاق، بسبب هذا الصراع".

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استشهاد 20 فلسطينيًا إثر قصف إسرائيلى على خان يونس فى غزة

استقالة مسئول كبير بوزارة التعليم الأمريكية بسبب دعم واشنطن تل أبيب

 وما زالت الاستقالات تضرب الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض، احتجاجًا على سياسات الولايات المتحدة تجاه حرب غزة، حيث استقال مسئول كبير في وزارة التعليم الأمريكية أمس.

الاعتراض على رد فعل الرئيس بايدن بشأن الحرب في غزة 

ووفقًا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي، فقد استقال  مستشار السياسات في مكتب التخطيط والتقييم وتطوير السياسات التابع لوزارة التعليم طارق حبش  أمس الأربعاء، بسبب رد فعل الرئيس بايدن على الحرب بين إسرائيل وفلسطين  في غزة، وتعد استقالة طارق حبش أحدث علامة على عدم الارتياح داخل صفوف إدارة بايدن بشأن تعامل الرئيس مع إسرائيل.

وطارق حبش، الذي عينته إدارة بايدن، هو المسئول الثاني، والأول المعروف أنه من أصل فلسطيني، الذي يستقيل احتجاجًا على رد فعل الولايات المتحدة على الحرب.

 وقال "حبش" في خطاب استقالته الذي شاركه مع وسائل الإعلام: "باعتباري فلسطينيًا أمريكيًا - في الواقع، المعين السياسي الفلسطيني الأمريكي الوحيد في وزارة التعليم - فإنني أحمل وجهة نظر نقدية وغير ممثلة تمثيلًا ناقصًا للعمل المستمر بشأن المساواة والعدالة".

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