السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك تايمز: بلينكن سيبحث في إسرائيل خطة جديدة بشأن حرب غزة

بلينكن
بلينكن

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سوف يقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سلسلة من فترات التوقف المؤقت للقتال في غزة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى منطقة الحرب والسماح للمدنيين بمغادرة المناطق التي تتعرض للهجوم بينما وصفت رحلة بلنكن، بأنها المهمة الأكثر تحديا خلال فترة ولايته كوزير للخارجية.

تفاصيل جولة بلينكن الرابعة في الشرق الأوسط 

 وقالت نيويورك تايمز إن هناك توتر في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب الآن، وهذا التوتر يشير إلى التحديات المقبلة المتوقعة، ويعتزم أنتوني بلينكن، وزير الخارجية، زيارة إسرائيل ومقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال زيارته للشرق الأوسط.

وأوضحت نيويورك تايمز أن  وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع بهدف إقناع إسرائيل بالحد من الهجمات التي تقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين وتمنع الحرب من الانتشار في جميع أنحاء المنطقة، لكن التفاصيل التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا عن الصدام بين بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشير إلى التحديات المقبلة.

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سلسلة من وقف متكرر لاطلاق النار 

وقالت يعود نقلا عن مصادرها، إن بلنيكن سبق واخبر نتنياهو،  أنه سيتعين على الإسرائيليين الموافقة على سلسلة من فترات التوقف المؤقت للقتال في غزة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى منطقة الحرب والسماح للمدنيين بمغادرة المناطق التي تتعرض للهجوم.

وقال مسؤولون أمريكيون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن نتنياهو سبق ورفض ذلك، ثم قال بلينكن إنه سيعلن عن طلب إدارة بايدن في مؤتمر صحفي، الأمر الذي دفع نتنياهو إلى الإسراع لاستباقه من خلال إصدار بيان، وقال نتنياهو: “قلت له: لقد أقسمنا وأقسمت على القضاء على حماس ولن يوقفنا شيء."

فيما بدأ الجيش الإسرائيلي في التوقف لمدة أربع ساعات تقريبًا في كل مرة في مناطق قليلة خلال أيام من الصدام الدبلوماسي، على الرغم من تهديد نتنياهو.

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 وأوضحت الصحيفة أنه بينما يسافر بلينكن إلى الشرق الأوسط للمرة الرابعة منذ أكتوبر، فإن بايدن ومساعديه يتصارعون بشكل متزايد مع نظرائهم الإسرائيليين حول مجموعة من القضايا الحاسمة، بما في ذلك الحاجة إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ومخاطر حدوث حرب أوسع نطاقا الحرب الإقليمية وشكل غزة ما بعد الصراع.

ومن المرجح أن تستمر هذه الخلافات عندما يصل  بلينكن إلى إسرائيل وسط ماراثون من التوقفات على مدار أسبوع: تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر كما يعتزم زيارة مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. 

بالنسبة لبلينكن، هذه هي العودة في العام الجديد إلى الدبلوماسية المكوكية المكثفة في الشرق الأوسط التي بدأت في الخريف الماضي، بعد عامين من التركيز الساحق على حرب روسيا في أوكرانيا والصين. ووفقا لبعض المقاييس، تعد هذه المهمة الأكثر تحديا خلال فترة ولايته كوزير للخارجية.

بلينكن نيويورك تايمز غزة نتنياهو وزير الخارجية الامريكي الشرق الأوسط

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