السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤول بالأمم المتحدة: غزة أصبحت غير صالحة للسكن بسبب القصف الإسرائيلى

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

قال مارتن جريفيث، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الجمعة، إن غزة باتت مكانًا للموت واليأس، واصفًا القطاع بأنه "غير صالح للسكن".

وذكر جريفيث في بيان "بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع أكتوبر باتت غزة مكانًا للموت واليأس"، و"يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم".

ووصف منسق الشؤون اللإنسانية في الأمم المتحدة، قطاع غزة بأنه "غير صالح للسكن بكل بساطة"، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي الكثيف.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية 22600 قتيل في غزة معظمهم من النساء والأطفال وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حركة حماس بعد هجومها غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر والذي خلف نحو 1140 قتيلًا معظمهم من المدنيين، استنادًا إلى حصيلة إسرائيلية.

وقال جريفيث: "حان الوقت ليفي الأطراف بكل التزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويشمل ذلك حماية المدنيين وتلبية حاجاتهم الأساسية والإفراج فورًا عن جميع الرهائن".

وتابع: "نواصل المطالبة بإنهاء فوري للنزاع، ليس من أجل سكان غزة وجيرانها المهددين فحسب، بل من أجل الأجيال المقبلة التي لن تنسى أبدًا تسعين يومًا من الجحيم والهجمات على المبادئ الإنسانية الأساسية".

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