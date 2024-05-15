الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

اقتصاديون لـ"الدستور": وصول الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة دفعة قوية للاقتصاد المصري

صورة ارشفية
صورة ارشفية

أجمع اقتصاديون على أن استلام مصر، 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة سيؤثر إيجابيًا علي الاقتصاد المصري وسيؤدي إلى تراجع سعر الدولار إلى دون 45 جنيها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد الخبراء أن صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة من أكبر وأنجح الشراكات الاستثمارية في تاريخ مصر ستؤدي إلى توفير مليون فرصة عمل وجذب استثمارات جديدة بقيمة تصل 200 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول مصر على 35% من أرباح المشروع.

قال الدكتور محمد سعد، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن وصول الدفعة الثانية من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، بالإضافة إلى تسوية وديعة دولارية إماراتية بقيمة ستة مليارات دولار، يعتبر دفعة قوية للاقتصاد المصري وحدثاً مهماً يؤثر إيجابياً على الدولة المصرية، متوقعاً تراجع سعر الدولار إلى دون 45 جنيها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف سعد نائب الرئيس في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن وصول الدفعة الثانية في موعدها يعد أكبر رد على المشككين والحاقدين وكتائب الإخوان ومَن يتربص بالشر للوطن، مؤكداً على التزام الجانب الإماراتي بتنفيذ الصفقة ومدللاً على متانة العلاقات المصرية الإماراتية، الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، ويؤسس لعهد جديد من الشراكة مع الجانب الإماراتي.

وبالنسبة لتأثير الصفقة وعوائدها على المواطن، قال نائب رئيس اتحاد المستثمرين إن المواطن سيستفيد بشكل كبير من هذه الاستثمارات من خلال توفير مليون فرصة عمل، حيث سيكون للشباب نصيب كبير منها في تشغيل الشركات والعمالة المصرية. وأوضح أن المشروع العملاق، الذي سيبدأ العمل به خلال عام 2025، سيحتاج إلى مشاركة جميع أبناء الوطن، وسيتجاوز حجم الاستثمارات نحو 200 مليار دولار، وسيؤدي إلى إنشاء مدينة سياحية عالمية متكاملة، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل دائمة للمصريين، ومن المتوقع جذب نحو 8 مليون سائح.

وفيما يتعلق بالمكاسب المحققة لمصر من المشروع، أكد سعد الدين أن المشروع سيضع مصر على الخريطة العالمية للسياحة والاستثمار، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى جذب استثمارات أخرى تقدر ب 100 مليار دولار في مناطق متفرقة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت من الدول الجاذبة للشركات العالمية.

استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة يعكس أهمية الاستثمار الخارجي

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن استلام الحكومة المصرية الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة من الإمارات، والتي بلغت قيمتها 14 مليار دولار، حدث مهم ودفعة قوية لعجلة الاقتصاد المصري. 

وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة يعكس أهمية الاستثمار الخارجي في تطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى في مصر، مشيراً إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 35 مليار دولار، مما يعكس ضخامة الاستثمار والتزام الإمارات بتطوير هذه المنطقة. 

وأكد أبو الفتوح أن وصول الدفعة الثانية من مشروع تطوير رأس الحكمة يشير إلى الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في عيون المستثمرين الدوليين، وبالتالي فإن استمرار هذه الصفقات يمكن أن يسهم في زيادة التدفقات النقدية إلى مصر وتعزيز نموها الاقتصادي.

وقال أبو الفتوح: "يتضح جلياً الدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكات الدولية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، فالتعاون بين مصر والإمارات يظهر قدرة البلدين على العمل معًا لتحقيق الاستفادة المتبادلة وتعزيز التنمية المستدامة." 

وتابع: "إن استلام الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة يعكس التزام الإمارات بدعم مصر في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. كما يبرز أهمية الاستثمار الخارجي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر ودور الشراكات الدولية في تحقيق هذا الهدف." 

وأضاف الخبير المصرفي: "المشروع يستهدف تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة، حيث تتضمن الصفقة والتعاون في تحويل الودائع النقدية الإماراتية إلى العملة المصرية وفقًا للاتفاقات المتفق عليها. سيتم تحويل قيمة وديعة بـ 6 مليار جنيه إلى ما يعادلها بالجنيه المصري."

اقتصاديون استلام مصر الإمارات صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة مليون فرصة عمل المستثمرين

مواد متعلقة

مدبولى: وصول 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.. وبدء إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار

الأكثر قراءة

بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

تراجع سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-5-2024 خلال منتصف التعاملات

مشادة كلامية فقط.. براءة المتهم بقتل زوجته بكرداسة

كيف يتخطى الأهلى حمى البداية أمام الترجى؟

نفاد تذاكر حفل "الشريعي" لـ الحجار والحلو.. و 8 شروط لحضور الجمهور بالأوبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الثراء المعرفي لتأمين الاندماج الوطني

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة