الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شهادة مدير عام استوديو الأهرام: كان فيه حارس بـ"لوكيشن المعلم" وقت الحريق (التفاصيل الكاملة)

صورة ارشفية
صورة ارشفية

«معرفشي السبب ممكن يكون قضاء وقدر».. كشف مدير عام استوديو الأهرام عن تفاصيل نشوب حريق في  استوديو الأهرام  من الباب الخلفي الملاصق للعقارات السكنية مما أسفر عن أضرار فادحة للمواطنين.

تفاصيل الحريق

وقال «أشرف. ح»، مدير عام استوديو الأهرام، إنه مدير المكان منذ عام تقريبا وإن الاستوديو تابع لجهة حكومية تابعة حاليًا للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، التابع لوزارة الثقافة.

وأضاف أن حدود الاستوديو واسعة، فهو يمتد من مدخل رئيسي من شارع استوديو الأهرام، ومدخل آخر لنقل البضاعة بشارع خاتم المرسلين، وناحية موازية للباب الرئيسي للاستوديو حدود الاستديو فيها مع عمارات سكنية بيفصل بينها وبين الاستوديو مسافة قصيرة يعنى تقريبًا 3 متر، والناحية الخلفية للباب الخلفي الملاصقة للعقارات.

3 بلاتوهات فى استوديو الأهرام

«3 بلاتوهات؛ بلاتوهان مساحتهما تقريبًا ٦٠٠ متر، والبلاتوه الثالث مساحته تقريبًا ۳۰۰ متر، حارة خشبية واحدة مقدرش أحدد مساحتها، مبنى صغير من الطوب عبارة عن دور واحد، ودا مبنى إدارى فيه المكتب بتاعي، وكذا مكتب تاني بتوع الموظفين اللي في الاستوديو».. كانت هذه المباني الموجودة داخل استوديو الأهرام المبنية من الطوب والأسمنت وتستخدم في تصوير الأفلام والمسلسلات والإعلانات.

وأكد مدير الاستوديو عدم وجود أجهزة طفايات وحنفيات أو إنذار، وأن بالاستوديو ما يقرب من 28 موظفًا و12 فردًا للأمن، موضحًا أنه عند تصوير مسلسل أو إعلان تحجز الشركة المنتجة الاستوديو، وتحضر المعدات والأدوات وتركبها في البلاتوه أو الحارة الشعبية، ثم ترفع أدواتها عقب الانتهاء.
 

مسلسل المعلم


وقال مدير عام الاستوديو إن الموظفين والممثلين وفرق التصوير هم المترددون على الاستوديو، ويوم الواقعة تلقى مكالمة تفيد نشوب حريق الساعة واحدة صباحًا وبوصوله وجد النار مشتعلة في المكان والحارات الخشبية والباب الخلفي للاستوديو بسبب اندلاع النيران في بلاتوه تصوير مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.

وأوضح المدير في تحقيقات النيابة أن طاقم التصوير والممثلين آخر مرة حضروا لتصوير حتى الساعة التاسعة مساءً، وفركشوا التصوير ولموا جزءًا من المعدات اللى معاهم وسابوا جزءًا ثانيا لتكملة التصوير وتركوا حارس اللوكيشن، ولم يشتبه في سبب الحريق، موضحًا أنه قد يكون قضاء وقدرا.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد باشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، فعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

استوديو الأهرام حريق قضاء وقدر

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