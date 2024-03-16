مسلسل المعلم.. المخرج مرقس عادل يكشف كواليس حريق استوديو الأهرام

كشف المخرج مرقس عادل مخرج مسلسل المعلم الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان عن كواليس حريق استوديو الأهرام والذي وقع في الساعات الأولى من صباح، اليوم السبت، والذي يعد اللوكيشن الرئيسي للعمل والمعروض حاليا عبر قناة الحياة الفضائية.

تفاصيل حريق استديو الاهرام

ونشر مرقس عادل منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وكتب قائلا: “شكرا لكل الناس اللي بتكلمني تطمن علينا من امبارح مش عارف أرد من كتر المكالمات والرسايل بشكركم حقيقي علي محبتكم واهتمامكم الحمدلله احنا بخير وكنا خلصنا اليوم ده تصوير في الاستديو و روحنا وبعدين حصل الحريق فموضوع انه حصل بسبب تصوير مشهد ده مش حقيقي”.

وأضاف: “دلوقتي كل المهم إن احنا نطمن على الناس اللي حوالين الاستوديو والأرواح لأن دي أهم حاجة أنا بعد ما وصلت البيت جالي الخبر رجعت لقيت منظر مهيب جدا، وكل حاجة راحت وصدمة ومشاعر متداخلة كتير ربنا يهون على الجميع ويطمنا على كل أهالي المنطقة والحمدلله عرفت إن مفيش خساير في الأرواح”.

واختتم المنشور قائلا: “وبالنسبة المكالمات وأسئلة الأساتذة الصحفيين عن خساير المسلسل ومصيره والحاجات دي صدقوني مش ده المهم دلوقتي بالنسبالنا ولا قادرين نفكر فيه دعواتكم لينا وشكرا من قلبي لكم المكالمات والرسايل اللي بتأكد المحبة والدعم”.

حريق استديو الاهرام

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 20 سيارة لمكافحة النيران ومحاولة السيطرة على حريق استوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين جنوب الجيزة، اليوم السبت، حيث التهم الحريق الاستوديو من اتجاهات عدة، فضلًا عن أشجار واستوديوهات وديكورات، من ضمنها ديكورات مسلسل المعلم من بطولة الفنان مصطفى شعبان، حيث حولها إلى كتلة رماد، وامتد إلى 3 عقارات مجاورة.

الحريق الذى نشب اليوم في استوديو الأهرام لم يكن المرة الأولى، حيث التهمت النيران استوديو الأهرام في عام 2016 بسبب كمية من الأشجار والمخلفات الخشبية قبل امتدادها إلى مناطق أخرى.

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.