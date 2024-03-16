مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 5

عرضت أمس الجمعة الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة الكبيرة روجينا والتي تعتبر حلقة محورية في الأحداث لما تضمنته من إثارة وتشويق وتحول كبير في حياة “نصرة” بطلة العمل.

مسلسلات رمضان 2024 ..مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 5



شهدت الحلقة 5 من مسلسل سر إلهي أحداث شيقة ومثيرة أبرزها خروج “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا من السجن بعد حبسها ظلما لمدة سبع سنوات لاتهامها في قضة قتل “هارون" الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير.

وانتهت الحلقة بمشهد مثير وهو عثور “نصرة” على عدد كبير من سبائك الذهب والذي يقلب حياتها رأسا على عقب لتبدأ رحلة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق في الحلقات المقبلة.

مسلسلات رمضان 2024 ..مسلسل روجينا موعد عرض الحلقة 6

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا الحلقة 6 تعرض مساء اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.



مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة السادسة

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا عبر مجموعة قنوات سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

تردد قناة CBC

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11488

الاستقطاب رأسي

الترميز 27500

تصحيح الخطأ 5/6

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور قصته حول سيدة تدعى “نصرة” وتقوم بدورها الفنانة روجينا وهي متزوجة من الفنان محمد ثروت وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وكانت تعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز والذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير ويتم اتهامها بقتله بعد تلفيق أبناؤه القضية لها وتتعرض لصدمة كبير في أشقاءها والذي شهدوا زورا عليها مقابل مبلغ مالي كبير وتدخل السجن.



أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وهم كل من: