السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 5

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

عرضت أمس الجمعة الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة الكبيرة روجينا والتي تعتبر حلقة محورية في الأحداث لما تضمنته من إثارة وتشويق وتحول كبير في حياة “نصرة” بطلة العمل.

 

مسلسلات رمضان 2024 ..مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 5
 

شهدت الحلقة 5 من مسلسل سر إلهي أحداث شيقة ومثيرة أبرزها خروج “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا من السجن بعد حبسها ظلما لمدة سبع سنوات لاتهامها في قضة قتل “هارون" الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير.

 

وانتهت الحلقة بمشهد مثير وهو عثور “نصرة” على عدد كبير من سبائك الذهب والذي يقلب حياتها رأسا على عقب لتبدأ رحلة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق في الحلقات المقبلة.

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. روجينا تعثر على كمية كبيرة من سبائك الذهب

مسلسلات رمضان 2024 ..مسلسل روجينا موعد عرض الحلقة 6

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا الحلقة 6 تعرض مساء اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.


مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة السادسة

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا عبر مجموعة قنوات سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

تردد قناة CBC

  • القمر الصناعي نايل سات
  • التردد 11488
  • الاستقطاب رأسي
  • الترميز 27500
  • تصحيح الخطأ 5/6

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور قصته حول سيدة تدعى “نصرة” وتقوم بدورها الفنانة روجينا وهي متزوجة من الفنان محمد ثروت وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وكانت تعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز والذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير ويتم اتهامها بقتله بعد تلفيق أبناؤه القضية لها وتتعرض لصدمة كبير في أشقاءها والذي شهدوا زورا عليها مقابل مبلغ مالي كبير وتدخل السجن.

 


أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم  وهم كل من: 

  • روجينا
  • محمد ثروت
  • أحمد مجدي
  • أحمد بدير
  • ميمي جمال
  • أحمد سلامة
  • مي سليم
  • رشا مهدي
  • محسن منصور
  • مراد مكرم
  • محمود حجازي
  • مريم أشرف زكي
  • نهى عابدين
  • رنا رئيس
  • محمود الحسيني
  • صلاح عبد الله
  • يوسف الأسدي
  • تأليف أمين جمال
  • إخراج رؤوف عبد العزيز
  • غناء التتر النجم حمزة نمرة
  • إنتاج شركة كودكس للانتاج الفني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
txt

موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ روجينا الحلقة 6 والقنوات الناقلة

txt

مسلسلات رمضان 2024.. سر المسجد يغرس في الأطفال أهمية الوضوء في الاسلام

مسلسل سر إلهي سر إلهى موعد عرض سر إلهي موعد عرض مسلسل سر إلهي موعد اعادة مسلسل سر إلهي قصة مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي موعد عرض مسلسل روجينا مسلسل روجينا مسلسل قنوات عرض سر إلهي قنوات عرض مسلسل سر إلهي موعد مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة سر إلهي سر إلهي الحلقة السادسة سر إلهي الحلقة 6 الحلقة السادسة مسلسل سر إلهي الحلقة 6 مسلسل سر إلهي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ روجينا الحلقة 6 والقنوات الناقلة

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. روجينا تعثر على كمية كبيرة من سبائك الذهب

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. روجينا تهدد مي سليم داخل مكتبها

مسلسل "حق عرب" الحلقة 5.. تامر شلتوت يحاول إقناع خطيبته بفتح شركة تداول

ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. صدمة نهى عابدين ومراد مكرم بخروج روجينا من السجن

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. طرد رنا رئيس من عملها بسبب أحمد سلامة

مسلسل "سر إلهي" الحلقة 5.. نصرة تعود لمنزلها وتستعيد ذكريات ابنتها المتوفية

الأكثر قراءة

مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

وزير الشباب يكشف الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. وحقيقة علاجه بالخارج

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

الاتحاد الموريتانى يعلن وفاة حارس مرمى المنتخب الأول محمد المختار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة