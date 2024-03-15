الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "حق عرب" الحلقة 5.. تامر شلتوت يحاول إقناع خطيبته بفتح شركة تداول

تامر شلتوت مسلسل
تامر شلتوت مسلسل حق عرب

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل حق عرب نقاش دار بين تامر شلتوت وخطيبته والتي تلعب دورها كارولين عزمي، حيث طالبها بعدم الاكتراث لما حدث لعربي السويركي والذي يلعب دوره النجم أحمد العوضي، مؤكدًا لها أن الأمر لا يحتاج كل هذا الاهتمام فهو مجرد شخص يعمل لديهم. 

مسلسل "حق عرب" الحلقة 5.. تامر شلتوت يحاول إقناع خطيبته بفتح شركة تداول

وردت كارولين في حق عرب على تامر بأنه تواجد عندما احتاجته بعكس ما فعل هو وتخلى عنها بسبب العمل، ليؤكد لها تامر أنه لا يفعل هذا سوى بسبب الامتيازات التي يحصل عليها من والدها وأن الجميع يساعد من أجل المصلحة.

وطالب تامر من كارولين التفكير في عرض فتح شركة تداول بدلا من عملها في السياحة، وأن تلك الشركة ستجني أضعاف اضعاف ما تحصل عليه من السياحة، وبعدها ذهب لحضور اجتماع هام وتركها تدفع هي حساب. 

قصة وأحداث مسلسل حق عرب

حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عرب السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

قنوات عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

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أبطال وصناع مسلسل حق عرب

حق عرب من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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