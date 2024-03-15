الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل عرض الحلقة الخامسة.. "المعلم" والعوضى وروجينا يتصدران "ترند" موقع التدوينات X

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

تصدر مسلسل المعلم الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان المركز الأول لترند موقع التدوينات العالمي "X" وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني عبر قناة الحياة الفضائية.

المعلم والعوضي وروجينا يتصدران ترند موقع التدوينات X

ويشارك في بطولة مسلسل المعلم كل من سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

 

كما جاء ضمن قائمة ترند موقع X اسم كل من النجم أحمد العوضي والذي يشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل حق عرب والذي حقق ردود أفعال قوية منذ عرض الأربع حلقات الأولى من العمل الأيام الماضية، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصري، محمد أحمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

وجاء في المركز الثالث لترند موقع X اسم النجمة روجينا والتي تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل "سر إلهي" والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق وينتمي المسلسل إلى ونوعية الأعمال ذات الـ ١٥حلقة.

 

ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد مجدي، ورنا رئيس، أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رءوف عبدالعزيز، ومي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

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