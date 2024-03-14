الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

بعد ظلم روجينا.. مطالبات لرؤوف عبد العزيز بعودة شخصية حور في سر إلهي

روجينا في مسلسل سر
روجينا في مسلسل سر إلهي

حالة تعاطف كبيرة تسيطر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد الظلم الكبير التي تعرضت نصرة الشخصية التي تقدمها روجينا  بمسلسل “سر إلهي” على مدار الحلقات الثلاثة السابقة.

بعد ظلم روجينا.. مطالبات لرؤوف عبد العزيز بعودة شخصية حور في سر إلهي

وطالب العديد من رواد السوشيال ميديا من المخرج رؤوف عبد العزيز بعودة قوة وجبروت شخصية الدكتورة حور التي قدمها روجينا في مسلسل "انحراف" الذي عرض في رمضان 2021، وكانت تقوم بأخذ حق المظلوم من الظالم ولكن بطريق غير قانونية، ولكنها كانت تريد تطبيق العدالة بطريقتها الخاصة  .

وكانت من أبرز التعليقات: "بنطلب من المخرج رؤوف عبد العزيز شخصية الدكتورة حور ضيفة شرف بمسلسل سرالهي لمدة ربع ساعة حتى تخلص الأمور بطريقتها"، كما انهالت التعليقات التي تشيد بأداء روجينا لشخصية نصرة:" هناك في زحمة الأعمال الدرامية سر الهي يخطف القلوب قبل الانظار فما ان تلبث أن تنسى ملامح رياكشن أبدعت فيه روجينا حتى يمزق قلبك رياكشن أخر أي إبداع تنقشين ولاي رياكشن سوف نصفق ، روجينا شابو، انتي موهبة كبير، عمل ضخم ورائع  المسلسل جامد،المسلسل ده روعه، عظيم يا فنانة ، مسلسل روعه"، وغيرها العديد من التعليقات التي تشيد بالعمل وكل ابطالة.

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة الثالثة 

وكشفت الحلقة الثالثة من المسلسل مفاجأت عديدة، خاصة بعد حرص المخرج رؤوف عبد العزيز، على تصاعد جرعة التشويق والأثارة وسخونة الأحداث بشكل كبير، لجعل الجمهور في حالة ترقب وشغف دائم لمتابعة الأحداث.

بدأت الحلقة الثالثة بالحكم على نصرة (روجينا) بـ7 سنوات حبس، بتهمة قتلها رجل ألأعمال هارون(أحمد بدير)، بعدما شهدت أزوجها سعد ( محمد ثروت) وأشقائها عليها بأنها هي من قتلت هارون، مما جعل القاضي يصدر الحكم عليها بالحبس لمدة 7 سنوات.
وألقت نصرة (روجينا) بعد دخولها السجن بالسيدة نادية (ميمي جمال) والتي دخلت السجن، بدل ابنتها التي قامت بسرقة بنك بعدما قامت بتهكير حسابه، واستولت على ما بداخله مما جعل الشرطة تقبض عليها، ولكن نادية (ميمي جمال) قررت ان تعترف على نفسها بأنها هي من فعل ذلك لتدخل السجن.

وحاول المحامي يحيي سليمان( أحمد مجدي)، إجراء محاولة للضغط على شاهيناز هارون (مي سليم )، وزوجها سراج ( مراد مكرم)، للقيام بإخراج نصرة ( روجينا)، من تهمة قتل والدها هارون بتهديدها، بفتح قضية شقيقها الأكبر كريم، والذي قام شقيقة الأصغر بدر (محمود حجاوي) بالاتفاق مع شاهيناز (مي سليم) بقلته.

انتهت الحلقة الثالثة من المسلسل، بصدمة للجمهور، قدمها لنا المخرج رؤوف عبد العزيز بحرفية شديدة، خاصة في ظل تقديم مي سليم بشكل جديد يعد بمثابة إعادة اكتشاف لها من جديد من جرعة الشر التي توجد في الشخصية، وتم تقديمها على الشاشة بشكل مثير للاهتمام حول ماذا سوف يكون مصير هذه الشخصية التي قامت بتفكير شيطاني يقضي على مستقبل يحيي سليمان (أحمد مجدي) من جلال وحبسه في جريمة مخلة بالشرف.

دبرت شاهيناز (مي سليم) مصيبة لـ يحيي سليمان (أحمد مجدي)، بتلفيق تهمة دعارة له والقبض عليه في حالة تلبس تام، مما زاد من جرعة الكرة لشاهيناز من قبل المشاهدين، وأنها تستغل ذكائها بارتكاب أفعال اجرامية عن طريق القانون. 

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري  حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

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