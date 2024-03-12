مسلسل المعلم.. سهر الصايغ تنشر كواليس التصوير على كوبري قصر النيل (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024

كشفت الفنانة سهر الصايغ عن كواليس تصوير أحد المشاهد التي عرضت بالحلقة الأولى من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان والتي تصورت أعلى كوبري قصر النيل.

كواليس تصوير مسلسل المعلم على كوبري قصر النيل

ونشرت سهر الصايغ عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” مقطع فيديو لكواليس تصوير مشهد أعلى كوبري قصر النيل والذي جمعها بالنجم مصطفى شعبان والذي يجسد دور زوجها وبأبنها الطفل جان رامز.

موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان

من المقرر عرض مسلسل المعلم بشكل حصري على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة وأحداث مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم داخل سوق للسمك، ويجسد شعبان دور تاجر سمك، ويظل الصراع داخل الشادر الخاص بالتجار، ولكنه يقع في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له.

وتتصاعد الأحداث حين يتعرض والد مصطفى شعبان إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.