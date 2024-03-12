الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

التفاصيل الكاملة لأحداث الحلقة 1 لمسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا

روجينا في مسلسل سر
روجينا في مسلسل سر إلهي

خطفت الحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، الجمهور بأحداثها المشوقة، والتي جعلت المشاهدين في حالة ترقب شديد لمشاهدات أحداث الحلقة من بداية الدقيقة الأولى، وكل في انتظار ماذا سوف يحدث في الأحداث المقبلة، نظرا لحرص المخرج رؤوف عبد العزيز على تصاعد جرعة التشويق والاثارة بشكل كبير من بداية عرض العمل.

 

شهدت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المشوقة، والتي تنم عن مسلسل قوي يخوض السباق الرمضاني الحالي للمخرج رؤوف عبد العزيز، خاصة في مناقشة العديد من القضايا التي تشغل بال الأسر المصري والمجتمع بشكل عام، ومنها جحود الابناء تجاه الآباء، والازواج التي تعيش على شغل زوجاتهم، و الغش في الجامعات، وحلم الشباب للشهرة والنجومية، وغيرها العديد من القضايا الهامة داخل المجتمع.

 

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1

بدأت أحداث الحلقة كانت مع سعد (محمد ثروت) زوج نصرة (روجينا)، حيث يعمل سعد سائق ميكروباص، ويدمن شرب المخدرات مما يجعله يدخل في خناقة مع نصر، ويستولي على مالها بالقوة، وقام بضربها، ويأخذ منها 500 جنيه، لكي يشرب بهم المخدرات.

 

كما تظهر الحلقة أن نصرة (روجينا) تتحم عبء أشقائها حيث أنها على الرغم من كونها شقيقة كلا من: روقية (رنا رئيس) ، وشريف ( يوسف الأسدي)، ورحمة (نهى عابدين)، ولكن دائما ما تساعدهم، فهي تساعد رقية في مصاريف جامعتها، كما تساعد شريف في تحقيق حلمه في الغناء، و تعمل على محاولة تدبير المال لرحمة من أجل زوجها، هذا الي جانب نجلتها الوحيدة، التي تعاني من مشكلة في التنفس.

 

كما ألقى العمل الضوء على الغش بطريقة جديدة بين طلاب الجامعات، وظهر ذلك من خلال ما فعلته روقية (رنا رئيس) شقيقة نصرة (روجينا) من شراء تصميمات هندسية من طلاب لتقديمها لكي تجتاز الاختبارات، ولكن تم كشف هذا الأمر بعدما تم بيع التصميم لأكثر من شخص في الجامعة، وتم تحويلها لمجلس تأديب بالجامعة.

 

وكشفت الحلقة مفاجأة من العيار الثقيل، وهذا خيانة سعد (محمد ثروت) مع نهي (رشا مهدي)، والتي دائما ما تقدم نصرة (روجينا) يد المساعدة لها، بل قامت بإتهام نفسها بالتقصير والإهمال، حتى لا يتم طرد نهى من شغلها مع كل ذلك طلبت من سعد أن يقوم بطلاق نصرة.

 

كما شهدت الحلقة مشاجرة بين الشباب محبي أغاني الراب، حيث دخل شريف "يوسف الأسدي"، شقيق نصرة(روجينا) في مشاجرة بعدما قام الشخص المنافس له في الراب بذكر كلام غير لائق عن شقيقته، مما جعله يقوم بضربه، ووصل الأمر للشرطة، واتصل شريف بشقيقته نصرة، وأخذت معها المحامي يحيي سليمان (أحمد مجدي)، وأخرجه من مركز الشرطة.

 

وألقى العمل الضوء على جحود الأبناء من خلال شخصية بدر(محمود حجاوي) و سراج (مراد مكرم) وزوجته (مي سليم)، من خلال ما دار بينهم عن والد بدر وسراج الشخصية التي يقدمها الفنان القدير ( أحمد بدير).

 

ونجد من الوهلة الأولى من المسلسل، أن روجينا سوف تفاجئ الجمهور على مدار حلقات المسلسل بشخصية قوية، اعتمدت فيها على تغيير جلدها كليا  بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز في دور يبدو من الوهلة الأولى أنه من الأدوار المركبة الصعبة، حيث اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، من نبرة صوت تعلو وتنخفض وفق مقتضيات المشهد، ونظرات هادئة وحادة تعبر عن مكنون الشخصية نفسها.


تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 
وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسيدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

 

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري  حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

 

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من: أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

 

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

 

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل سر إلهي سر إلهى موعد عرض سر إلهي موعد عرض مسلسل سر إلهي موعد اعادة مسلسل سر إلهي قصة مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي موعد عرض مسلسل روجينا مسلسل روجينا مسلسل مصطفى خاطر مصطفي خاطر قنوات عرض سر إلهي قنوات عرض مسلسل سر إلهي موعد مسلسل سر إلهي الحلقة الاولي من سر إلهي سر إلهي الحلقة الاولي سر إلهي الحلقة 1 الحلقة الاولي من مسلسل سر إلهي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل سر إلهي الحلقة 1.. تحويل رنا رئيس لمجلس تأديب كلية الهندسة بعد اكتشاف غشها

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1.. روجينا تحمل مسئولية زوجها ومصاريف أشقائها

حلقة أولى صادمة لـ أكرم حسني والجمهور في مسلسل بابا جه (فيديو)

سر إلهي الحلقة 1.. محمد ثروت يسرق أموال زوجته "روجينا" بسبب المخدرات

مسلسلات رمضان 2024.. نصائح رضوى الشربيني في مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل مسار إجباري الحلقة 1.. أحمد داش يكتشف أن عصام عمر شقيقه

مسلسل "سر إلهى" يتصدر "تريند X" قبل انطلاق عرض أولى حلقاته

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل أحداث مسلسل سر إلهي لـ"روجينا" الحلقة 1

الأكثر قراءة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. التوتر يحيط بالمسجد الأقصى.. وتحذيرات من "تفجر الأوضاع"

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل.. استقرار حالة أحمد رفعت بعد تعرضه لتوقف فى عضلة القلب بلقاء فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها