الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل "سر إلهى" يتصدر "تريند X" قبل انطلاق عرض أولى حلقاته

سر إلهي
سر إلهي

تصدر مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تريند موقع التدوينات العالمي "X" تويتر سابقا قبل انطلاق أولى حلقاته عبر قناة CBC الفضائية.

مسلسل سر إلهي يتصدر التريند

جاء اسم مسلسل "سر إلهي" في الترتيب الرابع لتريند موقع X والذي ينتظر الجمهور عرض أولى حلقاته في تمام الساعة الثانية عشرة والربع مساء عبر قناة CBC العامة ومنصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل "سر إلهي"، استطاع أن يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الأيام الماضية بعد طرح الإعلان الرسمي للمسلسل، بالإضافة إلى طرح أغنية تتر العمل بصوت النجم حمزة نمرة.

تتر مسلسل "سر إلهي" بصوت حمزة نمرة

مسلسل سر إلهي، تتر العمل قدم بصوت النجم حمزة نمرة والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمود فاروق، وتوزيع موسيقي كريم عبدالوهاب، والأغنية من ألحان حمزة نمرة.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا عدد كبير من نجوم الفن، وهم كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

بالإضافة إلى كل من الفنان أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي وتأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة CBC الفضائية بشكل حصري في التوقيتات التالية:

  • البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
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