الحشاشين وعتبات البهجة.. مواعيد مسلسلات رمضان على قناة DMC

ساعات قليلة ويحل علينا رمضان والذي يتضمن عدد من مسلسلات رمضان 2024 ضمن مسلسلات المتحدة التي ستعرض عبر قنواتها.

ويرصد "الدستور" عدد من المسلسلات التي ستعرض خلال الساعات القادمة على قناة دي إم سي DMC.

مواعيد مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين على Dmc، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز الذي يظهر في دور حسن الصباح، رئيس الطائفة الشهير بالقتل والاغتيال لنشر دعوتة بشكل كبير في بلاد الإسلام.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين 7 مساءً على منصة WATCH IT فى مصر، 9 مساء على قناة DMC، و11 مساء على قناة DMC Drama.

مواعيد مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض مسلسل امبراطورية ميمي علي شاشة تليفزيون DMC بطولة الفنان خالد النبوي، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل مليء بالإنسانية.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل إمبراطورية ميم عبر قناة DMC في الساعة الـ 10.45 مساءً ومنصة watch it..

مواعيد عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة علي شاشة تليفزيون Dmc، بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني، يناقش رسالة إجتماعية مهمة. في زمن الإنترنت، ويجسد الفنان القدير دور بهجت الأنصاري يوتيوبر ويحاول نشر طاقة إيجابية علي طريقة الخاصة.

ويعرض المسلسل الساعة 6:15 وهو من قائمة مسلسلات الـ 15 حلقة.

مواعيد مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا حصريًا على قناة dmc في الجزء الأول من رمضان، من بطولة الفنان أكرم، ونسرين أمين.

وينتمي للمسلسلات ذات 15 حلقة ويناقش علاقة الأب و الأبناء بطريقة كوميدية.ويعرض المسلسل على قناة dmc الساعة 7:45.

مواعيد مسلسل فراولة

“فراولة” بطولة نيللي كريم، يعرض مسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل حصريًا على قناة Dmc، في إطار كوميدي لايت لفتاة تدعي فراولة والدها حارس عقار وفاجئة تصبح صاحبة أكبر شركة اكسسورات لبراند عالمي وإنلفوسر مشهورة.

مسلسل "فراولة" من إخراج محمد علي، وتم تأجيله للنصف الثاني من شهر رمضان.

مواعيد مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض حصريا على قناة دي إم سي وهو بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر.

مسلسل " بدون سابق إنذار" بطولة أسر ياسين ومن إخراج هاني خليفة، وتم تأجيل عرضه للنصف الثاني من شهر رمضان.