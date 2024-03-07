الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قائمة مسلسلات وبرامج قناة Dmc في موسم رمضان 2024

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

أيام قليلة وينطلق الموسم الرمضاني الجديد بشكل مميز وخلال التقرير نرصد قائمة  مسلسلات رمضان وبرامج قناة Dmc رمضان 2024.

قائمة مسلسلات وبرامج قناة Dmc في موسم رمضان 2024  

قائمة مسلسلات DMC

الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين علي قناة Dmc، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز الذي يظهر في دور حسن الصباح رئيس الطائفة الشهير بالقتل والاغتيال لنشر دعوتة بشكل كبير في بلاد الإسلام.

مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض مسلسل امبراطورية ميمي علي شاشة تليفزيون DMC بطولة الفنان خالد النبوي، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل مليء بالإنسانية، حول مختار أبوالمجد، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد الذي يجسد من خلاله دور.

عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة علي شاشة تليفزيون Dmc، بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني، يناقش رسالة إجتماعية مهمة. في زمن الإنترنت، ويجسد الفنان القدير دور بهجت الأنصاري يوتيوبر ويحاول نشر طاقة إيجابية علي طريقة الخاصة.

مسلسل بابا جه
يعرض مسلسل بابا حصريًا على قناة dmc في الجزء الأول من رمضان، من بطولة الفنان أكرم، ونسرين أمين، وينتمي للمسلسلات ذات 15 حلقة ويناقش علاقة الأب و الأبناء بطريقة كوميدية.

مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، يعرض مسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل حصريًا على قناة Dmc، في إطار كوميدي لايت لفتاة تدعي فراولة والدها حارس عقار وفاجئة تصبح صاحبة أكبر شركة اكسسورات لبراند عالمي وإنلفوسر مشهورة.

مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض حصريا على قناة دي إم سي وهو بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة.

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قائمة برامج Dmc رمضان 2024

برنامج "باب رزق"

باب رزق للإلامي يسري الفخراني،  يستعرض مجموعة كبيرة من الموهوبين أصحاب الحرف اليدوية من ذوي الهممم وذلك بشكل يومي خلال الشهر الفضيل.

برنامج "ومن الحب حياة"

يعرض برنامج ومن الحب حياة  للشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، يوميًا خلال شاشة Dmc في رمضان 2024.

برنامج "لعلهم يفقهون"

يقدم برنامج "لعلهم يفقهون" الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز والتحدث في أمور الدين، ومناقشة قضايا مهمة للمجتمع المصري.

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