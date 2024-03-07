الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|دهب تامر لـ"الدستور": ريهام حجاج أخت لنا في اللوكيشن

دهب تامر
دهب تامر

كشفت الفنانة الشابة دهب تامر، عن تفاصيل شخصيتها داخل مسلسل "صدفة" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومن بطولة الفنانة ريهام حجاج، وعصام السقا، وخالد الصاوي، وعدد كبير من النجوم، وتأليف أيمن سلامة، وتحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز.

وتابعت تامر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "قدّمت على أوديشن الشخصية، وبالفعل حصل توافق ومن ثم تدرّبت على الشخصية وتفاصليها مع acting coach، وهو الأمر الذي ساعدها كثيرًا على التمكن من إتقان الشخصية".

وأضافت: "أنا بتعرض لظروف صعبة في حياتي، وبضطر إلى اللجوء لفعل بعض الأمور الغير جيدة ولن أستطيع الإفصاح عن الأكثر من هذا، كما أن الفنانة ريهام حجاج هي أخت لنا في اللوكيشن، وساعدتنا كثيرًا طوّال الوقت في التصوير".

مسلسلات رمضان 2024.. سامح عبدالعزيز يدخل بـ"صدفة" غرفة المونتاج

ريهام حجاج تروى تفاصيل شخصية صدفة فى مسلسل رمضانى جديد (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية رشدي الشامي في مسلسل "صدفة"

شخصية ريهام حجاج في صدفة

وتجسد ريهام حجاج، من خلال مسلسل صدفة، دور مدرسة تاريخ في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول فتاة تُدعى صدفة، مدرسة التاريخ التي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسًا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر فؤاد مهران، وتتوالي الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

ويناقش المسلسل مشاكل الطلاب مع المدرسين داخل المدارس، وطوال المسلسل تحاول صدفة أن تكون صديقة الطلاب من بينهم طالب يُدعى "نبيل"  توفي والده في سن صغيرة، لتحل "صدفة" محل والده ضمن أحداث المسلسل، ويكون هو أقرب الطلاب لها.

مسلسل "صدفة"

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطي، عمرو صحصاح، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدي، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة فانتدج وإشراف عام خالد حجاج.

 

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