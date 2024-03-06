الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ريهام حجاج تروى تفاصيل شخصية صدفة فى مسلسل رمضانى جديد (فيديو)

ريهام حجاج
ريهام حجاج

كشفت الفنانة ريهام حجاج، عن أحدث أعمالها الفنية، وهو مسلسل صدفة الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، موضحة أنها تلعب دور البطولة في المسلسل الاجتماعي الكوميدي الذي يحمل اسم صدفة، وهو اسم شخصيتها التي تعمل مدرسة تاريخ، وتتعرض لموقف غير متوقع يقلب حياتها رأسًا على عقب.

وأضافت حجاج، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي،  أنها تتشارك البطولة مع الفنان خالد الصاوي والنجم عصام السقا، وأنها تتعاون لأول مرة مع المخرج سامح عبد العزيز، الذي وصفته بالمحترف والمبدع.

وأعربت عن فخرها بالمشاركة في هذا العمل الذي يجمع بين الكوميديا والدراما والإثارة، ويهدف إلى إسعاد المشاهدين وإمتاعهم، وذكرت أنها قدمت في مسيرتها الفنية العديد من الأدوار الشعبية، ولكنها تحب التجديد والتنويع، وأن مسلسل صدفة يقدم لها فرصة لإظهار جوانب جديدة من موهبتها.

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