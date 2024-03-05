مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية رشدي الشامي في مسلسل "صدفة"

يواصل الفنان رشدي الشامي، تصوير دوره في مسلسل “صدفة” الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024، ضمن مسلسلات رمضان 2024، والمقرر عرضه عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن بطولة الفنانة ريهام حجاج، والفنان خالد النبوي، وعدد كبير من نجوم الفن، وتحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز.

تفاصيل شخصية الفنان رشدي الشامي

وعن تفاصيل شخصية الفنان رشدي الشامي، سيجسد شخصية محامي وتجمعه عدد من الصِعاب والمشكلات بـ"صدفة" مدرسة التاريخ، التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج، ضمن أحداث مسلسل “صدفة” الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

يُعرض مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج، في موسم مسلسلات رمضان 2024 عبر 4 قنوات، وهم: الحياة وCBC وDMC والقناة الأولى.

كما أعلنت WATCH IT الإلكترونية، عن عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج ضمن دراما مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم الشباب، الذين يكشفون عن المشاكل التي تواجههم في المجتمع؟ وهل للتعليم دور في حلها، أم الأوضاع الاجتماعية الراهنة أصبحت أكثر قسوة وحدة.

ونتابع في المسلسل حكاية المُعلمة "صدفة" التي تجسد دورها النجمة ريهان حجاج، وهي مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، وبين ليلة وضحاها تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى المفاجآت التي تجعلها تفكر في طرق مختلفة للخروج من مآزق فرضتها عليها الحياة.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل صدفة

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنانة ريهام حجاج كل من خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويدور العمل في إطار اجتماعي درامي مشوق.