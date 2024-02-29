الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بفسيخ ورنجة.. "الدستور" تنشر صور من كواليس مسلسل صدفة

صدفة
صدفة

حصلت “الدستور” على صور من كواليس تصوير مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، والفنان خالد الصاوي والفنان عصام السقا، أثناء تناولهم أكلة “فسيخ ورنجة” ضمن كواليس المسلسل الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وأظهرت الصور التعاون والحب الموجود بين أبطال وصناع العمل الفني مسلسل “صدفة”، من خلال تواجدهم جميعا على منضدة واحدة لتناول الطعام، وهذا ما تحدث عنه أبطال العمل سابقًا.

مواعيد عرض مسلسل صدفة 

ومن المقرر عرض مسلسل صدفة الذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج، خلال شهر رمضان المقبل، بدءاً من يوم 11 مارس المقبل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش إت الإلكترونية.

ويذاع مسلسل صدفة  بطولة ريهام حجاج على أكثر من قناة خلال الشهر الكريم، وهم dmc، وdmc دراما، وcbc، وcbc دراما، والحياة، والأولى المصرية، بالتزامن مع منصة WATCH IT الإلكترونية.

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صناع وأبطال مسلسل صدفة

ويشارك في بطولة مسلسل صدفة بجانب الفنانة ريهام حجاج كل من خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

أبطال مسلسل صدفة

  • ريهام حجاج
  • خالد الصاوي
  • عصام السقا
  • سلوى خطاب
  • رحاب الجمل
  • فراس سعيد
  • سليم هاني
  • هشام منصور
  • علاء خالد
  • نور إيهاب
  • تامر يسري
  • رشدي الشامي
  • عبير منير
  • جوري بكر
  • رباب ممتاز
  • إبراهيم طلبة
  • أحمد أبو زيد
  • ميار الغيطي
  • يوسف رأفت
  • أشجى خالد
  • كريم ايهاب
  • وردشان مجدي

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